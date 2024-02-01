Депозиты казахстанцев побили очередной рекорд

Общий объем депозитов населения в банках Казахстана превысил 20 трлн тенге. Больше половины этой суммы хранится в национальной валюте. В каких банках лежат деньги, читайте в материале NUR.KZ.

Уже несколько лет подряд депозиты физических лиц в банках Казахстана растут рекордными темпами. По итогам 2023 года, по данным Национального банка РК, сумма на них побила очередной рекорд, превысив 20 трлн тенге. Точнее казахстанцы накопили почти 20,4 трлн тенге.

За последний месяц общая сумма увеличилась на 8,2% (на 1,54 трлн тенге). А рост за год составил сразу 20,62% – объем вкладов вырос на 3,5 трлн тенге. Стоит отметить, что в статистику вошли как граждане Казахстана, так и нерезиденты.

Уровень долларизации при этом за год сильно упал. По итогам 2023 года на иностранную валюту приходилось всего 5,5 трлн в пересчете на тенге (26,81% от общей суммы). Остальные 14,9 трлн тенге хранятся в национальной валюте.

Объясняется такая ситуация очень просто: депозиты в долларах из-за низкой ставки вознаграждения не приносят такой же высокий доход, как тенговые вклады. Согласно данным Нацбанка, средневзвешенная ставка по депозитам в национальной валюте в декабре 2023 года установилась на уровне 13,7%, тогда как в иностранной – всего 0,9%.

Объем депозитов. Источник: Национальный банк РК

Важно учесть тот факт, что деньги распределены между банками неравномерно. Лидерами по объемам депозитов в 2023 году стали Halyk Bank (5,69 трлн тенге) и Kaspi (5,05 трлн тенге).

Третье место занял "Отбасы банк" (2,43 трлн тенге), а следом за ним расположился "Банк ЦентрКредит" (2,21 трлн тенге).

Банки с объемом депозитов более 100 млрд тенге. Источник: Национальный банк РК

Таким образом можно сделать вывод, что казахстанцы по-прежнему выбирают тенге при выборе вкладов, даже несмотря на то, что нацвалюта не отличается такой же устойчивостью и надежностью как доллар. При этом большая часть всей суммы хранится лишь в нескольких банках.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как казахстанцам правильно выбрать депозитный продукт и на что следует обратить внимание, чтобы он принес максимальную выгоду.