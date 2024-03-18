Стало известно, кто сможет получить жилье по новой программе, предложенной Токаевым

По поручению президента в Казахстане запускается новая жилищная программа, на которую выделяется около 300 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Как сообщается на официальном сайте правительства, для решения поставленной задачи по обеспечению граждан жильем правительством планируется 4-х кратное увеличение объемов ввода арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения.

"Для этого будет выделено дополнительно 272 млрд тенге. Совместно с "Отбасы банком" по поручению главы государства будет запущена новая льготная программа с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге.

В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям", - говорится в сообщении.

Между тем в первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тыс. нуждающихся семей.

В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн м² жилья с созданием дополнительных новых рабочих мест, что на 2,5 млн м² больше ранее запланированных годовых показателей.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента Токаева, озвученных на третьем заседании Национального курултая, поднял также ряд и других вопросов.

Так, касательно ремонта и модернизации инфраструктуры ЖКХ - президентом было поручено отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тыс. км инженерных сетей. На эти цели планируется привлечь 650 млрд тенге инвестиций.

"В части развития дорожной сети страны. Для охвата работами, обозначенных президентом 12 тыс. км автомобильных дорог, правительством помимо текущих работ дополнительно запланирован ремонт и строительство 2,5 тыс. км дорог. На эти цели будет направлено порядка 1 трлн тенге инвестиций. Это позволит повысить долю республиканских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, а также создать 24 тыс. дополнительных рабочих места", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в целях увеличения уровня газификации населенных пунктов главой государства была озвучена задача модернизировать не менее 1,7 тыс. км сетей, что обеспечило бы доступ более 300 тыс. граждан к голубому топливу.

В связи с этим правительством в текущем году будут газифицированы 87 населенных пунктов вместо 46 запланированных. Таким образом, ускоренными мерами дополнительно будет газифицирован 41 населенный пункт с населением более 63 тыс. человек, то есть охват будет увеличен практически в 2 раза. На эти цели направят 195 млрд тенге.

Премьер-министр поручил в срок до 1 апреля представить графики финансирования проектов с дальнейшим ежедневным контролем своевременной реализации.

"Мы должны обеспечить своевременную реализацию масштабных инфраструктурных инициатив президента. Поручаю каждому министру и акиму, руководству нацкомпаний на ежедневной основе контролировать работу.

Жители должны ощутить реальные изменения. Полная отдача и результат станет показателем нашей эффективности", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Наряду с этим, на совещании были рассмотрены меры по дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности, транзитных коридоров, предпринимательства и IT-технологий. Приоритетная задача - новые инвестиционные проекты, создающие мультипликативный эффект в виде новых рабочих мест, трансфера передовых технологий и компетенций, локализации крупных производств, создания кластеров высокого передела и др.

Отмечается, что в текущем году будет обеспечен ввод в эксплуатацию не менее 70 запланированных проектов. В целях развития обрабатывающей промышленности также будут разработаны дополнительные мероприятия по повышению загрузки отечественных предприятий в среднем до 65%.

Также, для развития транзитных коридоров и увеличения объемов грузоперевозок всеми видами транспорта будет продолжено строительство новых железнодорожных путей, логистических центров и складов. Планируется доведение объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом до 450 млн тонн, автомобильным транспортом - до 316 млн тонн, а также транзитных перевозок до 30 млн тонн, в том числе объема перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на уровне 4,2 млн тонн.

Кроме этого, правительство намерено продолжить поддержку отечественного бизнеса. На развитие АПК будет дополнительно направлено 240 млрд тенге, субсидирование проектов МСБ - до 320 млрд тенге. В целях привлечения инвесторов, территории 12 специальных экономических и индустриальных зон планируется обеспечить необходимой инфраструктурой. На эти цели будет направлено 160 млрд тенге. Также по механизму "промышленной ипотеки" ускорится строительство 8 новых малых промышленных зон на общую сумму 30 млрд тенге.

В сфере услуг информации и связи рост ожидается на уровне не менее 10% - и будет обеспечен, в том числе, за счет увеличения экспорта IT-услуг до 600 млн долларов.

Напомним, 15 марта, выступая на третьем заседании Национального курултая в Атырау, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости запуска новой жилищной программы.

"Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы "Отау", которая сейчас пользуется большим спросом.

В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов.

Внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан, и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье", - заявил президент.