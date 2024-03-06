В Казахстане собираются снизить ставку по потребительским кредитам

На заседании мажилиса депутат Олжас Куспеков поднял вопрос о потребительских кредитах в Казахстане и их высокой ставке – глава АРРФР ответила, что ставку могут снизить, передает корреспондент NUR.KZ.

"Депутаты предлагали снизить годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам. В настоящее время уровень ставки устанавливается нормативным постановлением уполномоченного органа, то есть Агентства. Сейчас действующая ставка по потребительским кредитам банков и МФО составляет 56%, годовая ставка по микрозаймам составляет порядка 311%, а эффективная ставка – 1300%", – заявил сегодня депутат мажилиса Олжас Куспеков.

Он добавил, что снижение годовой эффективной ставки уменьшило бы закредитованность казахстанцев.

"Депутаты вынесли свое мнение и пришли к единому мнению по данному вопросу – совместно с Нацбанком и АРРФР посредством их совместных приказов предлагается установление норматива по потребительским кредитам по их ставкам – снизить ставки банка с 56% до 42%, а ставки МФО – с 56% до 50% снизить предлагается. На сегодняшний день данное предложение находится на заключении правительства", – сообщил депутат.

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова согласилась, что ставку необходимо снижать.

"Мы данный вопрос на рабочей группе обсуждали и, конечно, банковские кредиты и микрокредиты – по ним годовую эффективную ставку необходимо снижать, после принятия законопроекта мы, Агентство, совместно с Нацбанком примем такое решение", – ответила глава Агентства.

Напомним, в марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения". В августе гражданам дали возможность запретить оформлять на себя кредиты.

В октябре по поводу закредитованности казахстанцев и ответственности за это банков и фининститутов высказался спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

В начале января этого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что закредитованность граждан вызывает у него серьезную тревогу, потому что "эта проблема напрямую влияет на социальное самочувствие людей и стабильность финансовой системы".

Также добавим, что на днях мы писали, что микрокредитов в Казахстане оказалось в 2,2 раза больше, чем самих заемщиков.