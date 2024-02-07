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30 лет независимости Казахстана

Микрокредитов оказалось в 2,2 раза больше, чем самих заемщиков в Казахстане

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Мужчина сидит за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: freepik.com

По состоянию на 1 октября 2023 года общий долг казахстанцев перед МФО достиг 1,17 трлн тенге. При этом количество микрокредитов в 2,2 раза превышает число заемщиков. Подробности читайте в NUR.KZ.

Спрос на услуги микрофинансовых организаций (МФО) за последние годы заметно вырос в Казахстане. Причина, как объясняют аналитики Национального банка РК, кроется в жестких требованиях банков к заемщикам – не всем казахстанцам одобряют кредиты.

Причины отказа могут быть разные: наличие "плохой" кредитной истории, непогашенная банковская задолженность, отсутствие стабильного дохода и наличие других проблем у заемщика.

В то же время микрофинансовые организации отличаются более мягкими требованиями: они позволяют быстро и просто получить денежные средства без серьезных проверок платежеспособности. В том числе можно онлайн взять небольшой микрокредит "до зарплаты".

В этом и кроется опасность микрозаймов как для населения, закредитованность которого повышается, так и для самих МФО. Также важно отметить, что ставки по микрокредитам значительно выше, чем у банков, и это приводит к зависимости от кредитов – ситуации, когда для закрытия одного микрозайма, берется еще один, что провоцирует дальнейший рост задолженности.

Судя по данным, в Казахстане действительно наблюдается такая ситуация. За последние 5,5 лет количество казахстанцев, которые являются заемщиками МФО выросло с 300 тыс. до 1,6 млн человек, а вот самих микрокредитов оказалось в 2,2 раза больше, чем заемщиков – порядка 3,52 млн.

Рост спроса на услуги МФО
Рост спроса на услуги МФО. Инфографика: Национальный банк РК

К сентябрю 2023 года непогашенная задолженность рядовых граждан перед МФО составила порядка 1,17 трлн тенге. Часть этих средств (16,3%) приходится на PDL-кредиты или так называемые микрокредиты "до зарплаты", которые выдаются сроком до 45 дней и в сумме не более 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году).

Напомним, что общее количество таких микрозаймов по итогам 2023 года выросло сразу на 72,5%, а сумма непогашенной задолженности заемщиков – на 18,7%, до 140 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2059643-mikrokreditov-okazalos-v-22-raza-bolshe-chem-samih-zaemschikov-v-kazahstane/

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