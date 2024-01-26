Под какие проценты покупают автомобили казахстанцы

Средняя процентная ставка по автокредитам в Казахстане в декабре 2023 года в банках составила 22,2%, а в МФО – 40,8%. Какие компании при этом выдают больше займов, читайте в материале NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что на казахстанском авторынке в декабре было замечено рекордное месячное снижение цен на автомобили, в годовом разрезе все равно зафиксировано подорожание – примерно на 2,2%.

Как считают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, из-за этого средняя сумма автокредитов в декабре относительно начала 2023 года увеличилась на 9,7% (700 тыс. тенге) – до 7,9 млн тенге.

Впрочем, это не повлияло на сам спрос, который растет рекордными темпами. По сравнению с 2022 годом общая сумма выданных займов на покупку автомобилей увеличилась почти вдвое – на 81,5%, до 1,6 трлн тенге. Всего в 2023 году было выдано 208,4 тыс. автокредитов (плюс 72,8%).

В целом общий долг по автокредитам сформировался на уровне 2,5 трлн тенге. Это на 64,8% больше, чем годом ранее. Подобная динамика оказалась обусловлена ростом общего количества займов на 34,4%.

При этом доля "плохих" автокредитов с просрочкой более 90 дней в портфеле выросла на 0,6 процентного пункта. Тем не менее все равно осталась на относительно низком уровне - 6,4%. В абсолютном выражении показатель составляет 160 млрд тенге.

Просроченные более чем на 90 дней займы в портфеле автокредитования. Инфографика: Первое кредитное бюро

Под какие проценты брали автокредиты казахстанцы

Если не брать во внимание льготное автокредитование, которое в 2023 году практически не работало, то средняя годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по банковским займам на покупку авто в декабре составила 20,2%.

Например, если взять под такой процент автомобиль стоимостью в 7,9 млн тенге в кредит на 5 лет, то в итоге придется вернуть порядка 12,6 млн тенге без учета первоначального взноса.

Однако не все казахстанцы обращались за автокредитами в банки. Примерно 30,6% (481,8 млрд тенге) от общей суммы таких займов было оформлено в микрофинансовых организациях. Это притом, что средняя ГЭСВ в них намного выше – 40,8%.

Соответственно и переплата по таким кредитам более высокая. Например, за автомобиль, стоимостью 7,9 млн тенге за пять лет придется выплатить более 18,6 млн тенге без учета первоначального взноса.

Напомним, ранее стало известно, для чего чаще всего покупают автомобили казахстанцы. Как оказалось, многие решают заниматься частным извозом и зарабатывать таким образом себе на жизнь.