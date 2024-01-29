Кредиты "до зарплаты" стали чаще оформлять в Казахстане

Жители Казахстана стали чаще брать микрокредиты "до зарплаты". За один год было оформлено порядка 13 млн таких займов. Сколько заемщики должны микрофинансовым организациям, читайте в материале NUR.KZ.

Онлайн-микрокредиты, или как их еще называют микрозаймы "до зарплаты", выдаются сроком до 45 дней и в сумме не более 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году). Такой вид кредитования пользуется определенным спросом среди казахстанцев, которым не хватило денег до конца месяца.

В 2023 году заемщиков, которые оформили онлайн-микрокредиты, стало больше. Как отмечает официальный Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub, общее число выдач выросло на 72,5%, до 13 млн единиц.

Увеличилась и сумма займов – сразу на 102,6%, до 790 млрд тенге за год. При этом средняя сумма выдачи составила 60,8 тыс. тенге, а медианный размер кредита – всего 50 тыс. тенге, то есть значительно меньше максимально доступной суммы.

Средняя и медианная суммы микрокредитов "до зарплаты". Инфографика: Первое кредитное бюро

Чаще всего микрокредиты оформляют граждане в возрасте до 40 лет – на них приходится 72% выданных займов.

По итогам 2023 года общая сумма непогашенной задолженности заемщиков по микрокредитам "до зарплаты" в Казахстане выросла на 18,7%, до 140 млрд тенге.

При этом доля просрочек, превышающих срок в 90 дней (NPL90+), по этим займам составила 16,8%, однако она постепенно снижается.

Доля просроченных микрокредитов "до зарплаты". Инфографика: Первое кредитное бюро

Стоит отметить, что в Казахстане за год выросло не только численность заемщиков и их общая сумма задолженности, но и количество микрофинансовых организаций (МФО), которые специализируются именно на онлайн-микрокредитах "до зарплаты". Так, если еще в начале 2021 года в стране насчитывалось 44 таких МФО, то на 1 января 2024 года их количество достигло 79 штук.

Напомним, ранее в Казахстане предложили "отменить" онлайн-микрокредиты "до зарплаты" из-за их достаточно жестких условий и более высокой, по сравнению с другими займами, процентной ставки.