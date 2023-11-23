В кредите отказывают более половине заявителей в Казахстане

За квартал казахстанцы подали порядка 19,1 млн заявок на беззалоговые потребительские кредиты. Однако по 71% из них был получен отказ. Сколько граждан смогли оформить займы, узнали журналисты NUR.KZ.

Последние месяцы банковская сфера Казахстана переживала подъем. Напомним, именно июле и августе были побиты рекорды по объему оформленных кредитов. Однако итоговая сумма могла быть значительно выше – дело в том, что банки далеко не всем их выдают.

Согласно данным Национального банка РК, за третий квартал 2023 года жители страны подали в банки второго уровня почти 19,1 млн заявок на беззалоговые потребительские кредиты, однако из них лишь 5,5 млн было одобрено.

То есть, лишь каждый третий заявитель в итоге получил заем – по 13,4 млн заявок банки ответили отказом. Средняя сумма беззалогового потребительского кредита, которую запрашивали физические лица, составила 917 886 тенге.

Похожая ситуация наблюдается и в других секторах кредитования. Например, за прошедший квартал казахстанцы подали 253 113 заявок на ипотеку, однако было одобрено лишь 86 314 займов. На автокредит рассчитывало 796 959 заявителей, но одобрение получили лишь 128 623.

Средняя сумма запрашиваемого жилищного займа составила около 16,7 млн тенге, а автокредита – 5,4 млн тенге.

Передача денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

При этом, как отмечают в Нацбанке, в целом в Казахстане наблюдается увеличение спроса на кредиты среди граждан. Так, например, рост ипотечного сегмента составил 11% за квартал. Аналитики связывают это с временными льготными предложениями банков по собственным продуктам, а также с возобновлением финансирования по государственным социальным программам.

В сфере автокредитования рост за три месяца составил сразу 19%. Среди причин увеличения спроса эксперты называют увеличение количества банков-участников, расширение списка предлагаемых ими продуктов и развитие партнерских отношений.

Сфера потребительских займов также отметилась ростом. Спрос на беззалоговые кредиты вырос на 2%, а на залоговые – сразу на 26%. Возросший интерес к последним связан со смягчением требований к залоговому имуществу, а также расширением перечня его видов.

Стоит отметить, что рост кредитной сферы ожидается и в четвертом квартале 2023 года. Так, например, уже в октябре был побит рекорд по количеству выданных населению займов – почти 4,3 млн за месяц. А с учетом того, что впереди новогодние праздники, стоит ожидать дальнейшего роста спроса.