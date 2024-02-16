Новую жилищную программу запустят в Казахстане с 1 марта

В Казахстане с 1 марта стартует новая жилищная программа "Отау" от "Отбасы банка". Подать заявку на участие в программе гражданам можно уже сейчас, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

Как рассказали в пресс-службе "Отбасы банка", программа "Отау" стартует 1 марта.

Подать заявку на участие в ней казахстанцы смогут до 30 апреля включительно на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz). Время подачи заявки значения не имеет.

Участниками программы "Отау" могут стать:

действующие вкладчики "Отбасы банка" (дочерняя организация холдинга "Байтерек"), в том числе стоящие в очереди на жилье;

имеющие депозит в "Отбасы банке" со сроком не менее 18 месяцев;

имеющие на сберегательном счете минимальную сумму накоплений не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки;

возраст участника – от 18 до 63 лет включительно;

у участника программы и членов его семьи не должно быть в собственности жилья в течение последних 5 лет;

при приобретении жилья в Алматы и Астане – наличие прописки в этих городах.

"Программа "Отау" ориентирована на обеспечение жильем работающей молодежи, молодых семей, вкладчиков "Отбасы банка". Это значит, что ежегодно больше половины займов будет выделяться на доступное кредитование граждан в возрасте до 35 лет включительно.

Каждый год на финансирование программы мы планируем направлять 150 млрд тенге. Это будут собственные средства "Отбасы банка" и заимствованные на казахстанском финансовом рынке деньги. Программа "Отау" рассчитана на 7 лет. За этот период мы поможем решить жилищный вопрос 50 тысячам гражданам", – отметила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Как только прием заявок на сайте завершится, список участников будет сформирован автоматически. В него войдут те, кто наберет больше всего баллов.

При этом баллы будут начисляться следующим образом:

за размер вознаграждения по вкладу – 5 баллов за каждые 1 000 тенге;

за срок вклада – 5 баллов за каждый год действия вклада;

за наличие зарегистрированного брака – 10 баллов;

за наличие детей – 50 баллов вне зависимости от количества;

Если количество баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления.

Те, кто увидит себя в списке участников программы "Отау", смогут в течение 40 рабочих дней подать кредитную заявку. При положительном одобрении займа, заявка будет действовать в течение 6 месяцев – за это время участник программы должен будет найти жилье, получить заем и выкупить его.

В пресс-службе уточнили следующие моменты:

максимальная сумма займа в Алматы и Астане – до 30 млн тенге, в остальных регионах – до 18 млн тенге;

в Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах купить можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК. Во всех остальных населенных пунктах купить можно любое жилье.

Первичное жилье участник программы сможет купить только на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Опция призвана не допустить искусственного роста цен на недвижимость на фоне старта новой жилищной программы.

Перед размещением на данной платформе каждый объект будет проходить процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жилье. Если она соответствует рынку, то с застройщиком данного объекта будет заключено соглашение о реализации данного жилья с фиксированием цены за 1 кв. метр.

Условия займа программы "Отау":

от 20% – первоначальный взнос;

9% (ГЭСВ от 9,2%) – ставка по кредиту;

до 19 лет – срок кредита.

Для максимальной прозрачности реализации программы "Отау" список ее участников (с согласия заемщиков) будет публиковаться на сайте "Отбасы банка". Каждый желающий сможет ознакомиться с результатами отбора заявок и подсчета баллов на портале otbasybank.kz.

Напомним, в ноябре прошлого года глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова говорила, что условия, возможности и механизмы ипотечной программы "9-20-25" будут точно известны в этом году. Позже в Нацбанке прокомментировали вопрос, можно ли ожидать взрыва цен на жилье в Казахстане из-за данной программы.

В декабре Ибрагимова рассказала об условиях данной программы.

В январе мы писали, что по состоянию на конец 2023 года в рамках жилищной программы "7-20-25" было выдано 71 699 займов. Больше всего участников были из Астаны.