Сколько казахстанцев получили кредиты под 0,01% на покупку жилья

В рамках программы "С дипломом – в село" льготный кредит под 0,01% на покупку жилья получили уже 1 000 человек. Кто может рассчитывать на такие займы, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует множество программ, которые направлены на поддержку работающей молодежи. "С дипломом – в село" – одна из таких. В рамках нее участникам выдаются кредиты на приобретение или строительство собственного жилья, а также подъемное пособие.

Как рассказывает оператор программы, которым является "Отбасы банк", получить такую поддержку могут граждане любого возраста, которые получили высшее образование и вернулись с дипломом в родные села.

На текущий момент уже принято более 4 000 заявок от участников со всех регионов, а первые 1 000 человек успели получить займы и приобрести свое жилье.

Также принято 4 145 заявок на выплату подъемного пособия. Большинство заявок поступило от сельчан из Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Алматинской областей.

Напомним, у программы "С дипломом – в село" следующие условия:

заем на покупку или строительства жилья – 1 500 МРП ( 5 175 000 тенге в 2023 году );

( ); ставка по кредиту – 0,01%;

максимальный срок займа – 15 лет;

участник должен отработать в сельской местности по специальности минимум 3 года;

выплата подъемного пособия – 100 МРП (345 000 тенге).

Напомним, казахстанцы могут подать заявку на участие в программе в режиме онлайн. Такой способ позволяет избежать лишней бюрократии и сделать процесс выдачи займов более прозрачным. Кроме того, благодаря этому увеличилась скорость принятия заявки – с 18 до 8 дней.

Как отмечают в банке, на текущий год в рамках программы выделено 20 млрд тенге. Кредит под 0,01% выдают специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, а также государственным служащим аппаратов акимов сельских округов, за исключением самих акимов и их заместителей.