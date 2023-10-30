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Сколько казахстанцев получили кредиты под 0,01% на покупку жилья

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Ключи от дома лежат на ладони
Ключи. Иллюстративное фото: pixabay.com

В рамках программы "С дипломом – в село" льготный кредит под 0,01% на покупку жилья получили уже 1 000 человек. Кто может рассчитывать на такие займы, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует множество программ, которые направлены на поддержку работающей молодежи. "С дипломом – в село" – одна из таких. В рамках нее участникам выдаются кредиты на приобретение или строительство собственного жилья, а также подъемное пособие.

Как рассказывает оператор программы, которым является "Отбасы банк", получить такую поддержку могут граждане любого возраста, которые получили высшее образование и вернулись с дипломом в родные села.

На текущий момент уже принято более 4 000 заявок от участников со всех регионов, а первые 1 000 человек успели получить займы и приобрести свое жилье.

Также принято 4 145 заявок на выплату подъемного пособия. Большинство заявок поступило от сельчан из Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Алматинской областей.

Напомним, у программы "С дипломом – в село" следующие условия:

  • заем на покупку или строительства жилья – 1 500 МРП (5 175 000 тенге в 2023 году);
  • ставка по кредиту – 0,01%;
  • максимальный срок займа – 15 лет;
  • участник должен отработать в сельской местности по специальности минимум 3 года;
  • выплата подъемного пособия – 100 МРП (345 000 тенге).

Напомним, казахстанцы могут подать заявку на участие в программе в режиме онлайн. Такой способ позволяет избежать лишней бюрократии и сделать процесс выдачи займов более прозрачным. Кроме того, благодаря этому увеличилась скорость принятия заявки – с 18 до 8 дней.

Как отмечают в банке, на текущий год в рамках программы выделено 20 млрд тенге. Кредит под 0,01% выдают специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, а также государственным служащим аппаратов акимов сельских округов, за исключением самих акимов и их заместителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2043092-skolko-kazahstantsev-poluchili-kredity-pod-001-na-pokupku-zhilya/

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