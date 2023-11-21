В каких случаях не могут списать мошеннические кредиты в Казахстане

В некоторых случаях в Казахстане не могут списать мошеннические кредиты. Например, когда мошенников поймали и взыскали с них деньги в пользу жертвы. Об одном из таких дел узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане был разработан проект, который призван защитить казахстанцев от кредитных мошенников. Он подразумевает возможность списания задолженности, если будет доказан факт оформления займа мошенническим способом.

Однако в некоторых случаях жертвам мошенников все равно придется выплачивать долги перед банком или микрофинансовой организацией (МФО). На официальном сайте Верховного суда РК сообщили об одном из подобных дел.

Согласно сообщению, под предлогом постановки на учет для получения жилья мошенники обманным путем получили доступ к удостоверению личности жителя Казахстана и, злоупотребляя его доверием, оформили на него онлайн-кредит в МФО на сумму 189 816 тенге для приобретения товаров через мобильное приложение.

Мошенники были осуждены, а деньги в размере полученного микрокредита возвращены их жертве. Однако на этом история не завершилась – пострадавший обратился в суд с иском к МФО о признании договора займа недействительным.

Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В итоге местные суды договор займа признали недействительным, мотивировав решение тем, что пострадавший действовал под влиянием обмана. Однако Верхновный суд посчитал, что указанные выводы судов не основаны на нормах материального права.

"Онлайн-заявка на получение микрокредита подана лично заемщиком, при оформлении применена биометрическая идентификация личности, которая является обязательной при оформлении онлайн-кредитов во избежание мошеннических действий со стороны посторонних лиц.

Оспариваемый кредитный договор был подписан путем введения SMS-кодов, высланных МФО на абонентский номер сотовой связи, принадлежащий истцу. При этом в подписанном заявлении на предоставление микрокредита заемщик дал согласие о переводе денежных средств на счет третьего лица", – сообщили в Верховном суде.

В связи с этим был сделан вывод, что микрофинансовая организация не может нести ответственность за действия третьих лиц, а значит, возвращенные ими средства нужно отдать кредитору. В противном случае невозврат средств порождает неосновательное обогащение истца.

Таким образом, Верховный суд пришел к выводу об отсутствии у местных судов правовых оснований для списания микрокредита и вынес новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Другими словами, пострадавшему придется оплатить выданный ему онлайн-кредит, тем более, что мошенники вернули ему незаконно полученные деньги.