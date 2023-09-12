Сколько денег списали банкроту с самым большим долгом в Казахстане

Во внесудебном порядке процедуру банкротства успешно прошло почти 1,5 тысячи казахстанцев, в судебном – около 30. Сколько денег списали банкроту с самым большим долгом, узнали журналисты NUR.KZ.

Полгода назад у являющихся физическими лицами казахстанцев появилась возможность объявить себя банкротами во внесудебном и судебном порядке. Первую процедуру смогли пройти граждане, имеющие неоплаченные долги только перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

При этом есть два важных условия: долг не должен составлять более 1 600 месячных расчетных показателей, или 5,52 миллиона тенге в 2023 году, а в наличии не должно быть имущества. Они не учитываются, если кредит не погашался дольше пяти лет.

В судебном порядке можно объявить себя банкротом при наличии долгов перед другими кредиторами, а также в случае, если есть имущество, а размер долга, который не погашался больше года, превышает его стоимость.

При этом есть и другие условия, которые должны быть соблюдены для прохождения процедуры банкротства.

Сколько казахстанцев решили стать банкротами

По данным реестра должников Tazalau на 11 сентября 2023 года заявления на внесудебное банкротство подали более 10 тысяч человек, на судебное – около 1 тысячи.

Первых банкротов начали объявлять 4 сентября. За одну неделю процедура внесудебного банкротства была завершена в отношении 1 379 человек, судебного – 27 человек.

Кредитная история. Иллюстративное фото: scyther5/Getty Images

Все банкроты избавились от долгов, которые они не в силах были уплачивать. Но с определенными последствиями, среди которых могут быть и трудности с поиском работы – так как списки обанкротившихся казахстанцев находятся в общем доступе, статус соискателя легко проверить.

Долги какого размера списали должникам

Списанные долги основной части банкротов составляют от 100 тысяч до 5,52 миллиона тенге. Но есть суммы и повыше. Как мы уже отмечали, больше денег во внесудебном порядке могут списать, если обязательства по погашению кредита не выполнялись пять лет и более.

От достаточно крупных долгов по данным на 11 сентября таким образом избавилось более 30 человек. Самый большой составляет 283 миллиона тенге.

Что касается маленьких сумм, из-за которых некоторые казахстанцы объявили себя банкротами, то с долгами меньше 100 тысяч тенге процедуру прошли около 20 человек. Самый маленький размер списанных обязательств равен всего 1,4 тысячи тенге.

Какие долги были списаны прошедшим процедуру банкротства казахстанцам в судебном порядке, при этом в системе не уточняется. Лишь указано, что заявление о признании банкротом было удовлетворено.

К слову, список должников, которые избавились от своих обязательств, обновляется постоянно. Сколько банкротов в итоге будет насчитываться в Казахстане, покажет время.