В каком возрасте казахстанцы становятся банкротами

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

С 4 сентября в Казахстане начали публиковать списки граждан, которые успешно прошли процедуру банкротства. О среднем возрасте банкротов, рассказали в Комитете государственных доходов.

С 3 марта 2023 года казахстанцы с долгами могут пройти процедуру банкротства, если у них нет возможности обслуживать свои долги. Спустя полгода начали публиковать списки граждан, которые уже ее прошли.

За первый день банкротами признали более 300 казахстанцев. Их общий долг, по данным кредитного бюро, составил 435 млн тенге. На данный момент список прошедших процедуру банкротства заявителей пополняется буквально каждую минуту.

Указанные граждане получают сообщение о признании банкротом через SMS-уведомление с номера 1414, а также сведения по ним размещены на сайте Электронного правительства.

Как рассказывают в Комитете государственных доходов, средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет.

При этом самым молодым из числа первых банкротов является житель Кызылординской области – ему 23 года. Он задолжал более 1 млн тенге. Самым пожилым оказался 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность в сумме более 3 млн. тенге.

Стоит отметить, что перечисленные граждане не просто так освободились от обременительных долгов. Они теперь будут заметно ограничены в свободе действий. Так, например, в течение 5 лет им нельзя будет оформлять новые кредиты. Также в отношении банкротов будут проводиться процедуры финансового мониторинга в течение 3 лет.

Поэтому, каждый казахстанец, перед тем как подать заявку на прохождение процедуры банкротства, должен решить, стоит ли списание долгов всех будущих ограничений, с которыми он столкнется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035485-v-kakom-vozraste-kazahstantsy-stanovyatsya-bankrotami/