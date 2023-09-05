Первые банкроты были объявлены в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спустя полгода с момента запуска процедуры банкротства в Казахстане появились первые граждане, которые смогли ее пройти. О размерах их долгов рассказал Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

С 3 марта 2023 года у граждан Казахстана, которые не имеют возможности самостоятельно обслуживать свои долги, появилась возможность пройти процедуру судебного или внесудебного банкротства.

Спустя полгода, то есть 4 сентября 2023 года, были объявлены первые граждане, которые смогли получить статус банкрота. На сегодняшний день эту процедуру прошли 302 физических лица.

Сколько денег списали банкротам

Общая сумма задолженности по поданным заявлениям у граждан, которые прошли процедуру банкротства, составила 708,5 млн тенге, то есть чуть более 2,3 млн тенге в среднем на человека.

При этом в разрезе регионов суммы могут сильно отличаться. Так, например, максимальная задолженность банкрота составила 106,5 млн тенге. Это заявление было подано в Алматы.

Стоит отметить, что больше всего банкротов оказалось именно в этом городе – 51 человек. Следом идут Карагандинская и Алматинская области – 34 и 24 банкрота соответственно.

Меньше всего банкротов оказалось в Северо-Казахстанской (3 человека) и Восточно-Казахстанской (4 человека) областях.

Самая высокая средняя сумма задолженности на одного заемщика, признанного банкротом, зафиксирована в Западно-Казахстанской области – почти 8 млн тенге. При этом суммы долгов варьируются от 150 тыс. до более 70 млн тенге.

В Алматы средний показатель составляет 4,4 млн тенге, в Астане – почти 1,5 млн тенге, а в Шымкенте – чуть более 1 млн тенге.

Средняя сумма задолженности банкротов. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Отдельно стоит отметить Карагандинскую область. Здесь была зафиксирована минимальная сумма задолженности, с которой казахстанец получил статус банкрота – 48,5 тысяч тенге.

Всего по состоянию на 5 сентября было подано 64,6 тыс. заявлений на внесудебное банкротство. Но подавляющему большинству заявителей (51,4 тыс.) было отказано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035370-pervye-bankroty-byli-obyavleny-v-kazahstane/