Рекордную сумму на депозитах накопили казахстанцы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депозит в банке является одним из доступных для населения финансовым инструментом, который помогает сохранить сбережения. О том, сколько накопили казахстанцы на своих счетах, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозит – один из самых надежных способов сохранить и приумножить свои сбережения. Особенно привлекательны для казахстанцев вклады, которые открываются в тенге.

Как отмечают в Национальном банке РК, средняя ставка вознаграждения тенговых депозитов для физических лиц по состоянию на 1 августа 2023 года составила 13,9%. Для сравнения: у вкладов в иностранной валюте этот показатель равен 0,9%.

Вполне возможно, что именно такая разница в процентных ставках и сыграла главную роль в постоянном росте именно тенговых депозитов. По данным Нацбанка, на 1 августа текущего года общая сумма, которую накопили жители Казахстана на банковских вкладах, составила почти 18,1 трлн тенге. Это значение является рекордным.

Для сравнения: месяцем ранее она составляла чуть более 17,9 трлн тенге.

Объем депозитов в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Больше всего средств казахстанцы держат на несрочных и срочных вкладах – более 9,5 трлн тенге в национальной валюте. Еще около 4,3 трлн тенге вкладчики хранят в иностранной валюте.

Следом по популярности у населения идут вклады до востребования и текущие счета. На них скопилось почти 2 трлн тенге в национальной валюте и более 1 трлн тенге – в иностранной.

На сберегательных депозитах казахстанцы хранят более 1,2 трлн в тенге и около 23 млрд тенге в иностранной валюте.

На условных вкладах по состоянию на 1 августа хранилось около 3,9 млрд тенге в национальной валюте и около 20 млн тенге – в иностранной.

Стоит отметить, что в ближайшее время банки второго уровня могут изменить условия по депозитам. Дело в том, что одной из причин, по которой они предлагали высокие проценты, являлась высокая базовая ставка Нацбанка.

До недавнего времени она находилась на уровне 16,75%, однако 25 августа впервые за три года Национальный банк РК ее снизил – до 16,5%. Вслед за этим решением может пересмотреть свои рекомендуемые предельные ставки по вкладам и Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2034190-rekordnuyu-summu-na-depozitah-nakopili-kazahstantsy/