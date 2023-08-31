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30 лет независимости Казахстана

Банковский кризис не страшен: сколько денег смогут вернуть вкладчики в Казахстане

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Женщина высыпает монеты из банки
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депозиты в Казахстане находятся под защитой государства. О том, насколько выросла "подушка безопасности", рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Большинство банков второго уровня (БВУ) участвуют в системе обязательного гарантирования депозитов. Благодаря этому казахстанцы могут не переживать за сохранность своих банковских вкладов. Если какой-либо банк перестанет существовать, его вкладчики смогут вернуть свои средства.

Для таких выплат нужна внушительных размеров "подушка безопасности", другими словами – "корзина", откуда будут выделяться средства на выплаты вкладчикам ликвидированного банка.

Такой "корзиной" в Казахстане является специальный резерв КФГД – и за последний год он вырос сразу на 17%. Сейчас на счете спецрезерва накоплено более 1,1 трлн тенге – это рекордная сумма для фонда.

Напомним, по итогам июля на вкладах физических лиц накопилось почти 18,1 трлн тенге. Таким образом, уровень достаточности, то есть отношение спецрезерва к совокупной депозитной базе физических лиц банков-участников, на данный момент составляет 6,2%, что выше установленного законом минимума – 5%.

"Подушка безопасности" КФГД выросла до 1,1 трлн тенге.
Рост объема специального резерва КФГД. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Стоит отметить, что текущий показатель не только превышает минимальный уровень по закону, но и является одним из самых высоких в мире. Для примера, в 2022 году уровень специального резерва в странах ЕС варьировался от 0,3% до 2%, а в США – 0,7%.

В странах Содружества Независимых Государств (СНГ), где банковский сектор характеризуется более высокой степенью рисков по сравнению с развитыми странами, уровень достаточности также уступает казахстанскому показателю.

Так, в России он составляет 0,3%, в Молдове – 0,9%, в Украине – 2,5%, в Кыргызстане – 3%, в Таджикистане – 4,1%, а в Узбекистане – 2,7%.

Стоит отметить, что у такой разницы между спецрезервом Казахстана и "подушками безопасности" в других государствах есть объективные причины. Во многих странах во время кризиса главные усилия направлены на "оздоровление" банка или же передачу его вкладов в другой, более стабильный.

В Казахстане же основной функцией КФГД является обеспечение своевременных и полных выплат по гарантируемым депозитам при наступлении страхового случая. То есть главная задача – вернуть вкладчикам их средства.

Напомним, за последние годы в Казахстане лишились своих лицензий 9 банков второго уровня. Общая сумма возвращенных вкладчикам средств превысила 114,3 млрд тенге.

При этом часть вкладчиков так за своими деньгами и не пришла, однако эти деньги не "сгорели" – они были переведены на индивидуальные счета своих хозяев в Единый накопительный пенсионный фонд. Общая сумма переведенных средств в ЕНПФ составила примерно 830,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2034707-bankovskiy-krizis-ne-strashen-skolko-deneg-smogut-vernut-vkladchiki-v-kazahstane/

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