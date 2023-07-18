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30 лет независимости Казахстана

Можно ли купить место в очереди на льготную ипотеку под 7% в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В интернете появилась сомнительная реклама, где казахстанцам предлагают купить место в очереди на получение ипотеки под 7%. В Казахстанском фонде устойчивости (КФУ) утверждают, что это мошенническая схема.

Как известно, льготная жилищная программа "7-20-25" продолжает действовать в Казахстане. Однако темпы выдачи новых ипотечных займов сильно снизились. Например, в июне льготный кредит под 7% смог получить лишь 391 казахстанец.

На этом фоне активизировались мошенники, которые начали распространять в Интернете рекламу с сомнительным содержанием. В ней они предлагают казахстанцам забронировать или даже приобрести место в очереди на получение льготного жилищного кредита в рамках программы.

В связи с этим АО "Казахстанский фонд устойчивости" призывает граждан сохранять бдительность и не верить рекламе.

"Ни в коем случае не передавайте кому-либо денежные средства. Если вы столкнулись с тем или иным фактом нарушения закона и/или побуждению к нему, просим немедленно зафиксировать факт и обратиться по каналам связи, указанным на официальных сайтах банков-участников программы", – говорится в сообщении КФУ.

Напомним, программу "7-20-25" продлили до 2029 года. Ежегодно на ее реализацию будут выделять по 100 млрд тенге. Стать ее участниками могут все граждане Казахстана, которые не имеют своего жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2029113-mozhno-li-kupit-mesto-v-ocheredi-na-lgotnuyu-ipoteku-pod-7-v-kazahstane/

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