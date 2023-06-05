Сколько льготных ипотек под 7% было оформлено казахстанцами в мае

В Казахстане продолжает действовать жилищная программа "7-20-25", но новые займы почти не выдаются. Сколько граждан смогли воспользоваться льготной ипотекой в мае, рассказали в Национальном банке РК.
В 2023 году было принято решение продлить действие льготной ипотечной программы "7-20-25" в Казахстане. Это значит, что у граждан страны до сих пор есть шанс оформить жилищный заем на выгодных условиях.
Однако на деле количество участников растет крайне медленными темпами. По состоянию на 1 июня текущего года в рамках этой программы в общем было выдано 68 202 ипотечных кредита против 67 740 на 27 апреля. Другими словами, в мае лишь 462 казахстанца смогли оформить заем.
Для сравнения: в мае 2022 года было выдано 1 377 новых ипотечных кредитов. Другими словами, несмотря на тот факт, что программа продолжает действовать, количество казахстанцев, которые смогли стать ее участниками, заметно упало.
Где оформляли ипотеку
Почти половина всех займов, выданных в мае, пришлась на Астану – 209 кредита. Всего же жителями столицы было оформлено 24 423 ипотеки на сумму 382,2 млрд тенге.
В Алматы за месяц было оформлено 123 ипотеки. Общее количество выросло до 13 557 займов на сумму 208,5 млрд тенге.
На Шымкент в мае пришелся лишь 21 заем, а в общем был выдан 5 171 льготный ипотечный кредит на сумму 63,2 млрд тенге. Таким образом, на все остальные регионы Казахстана в мае пришлось лишь 109 займов.
Стоит отметить, что низкие темпы выдачи новых кредитов в рамках программы "7-20-25" могут быть связаны с наличием лимитов – 25 млрд тенге в квартал, или 100 млрд тенге в год.
Также свою роль может сыграть и стоимость жилой недвижимости – в некоторых регионах очень сложно найти подходящее под условия программы жилье.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2023338-skolko-ipotek-pod-7-bylo-oformleno-kazahstantsami-v-mae/