Сколько льготных ипотек под 7% было оформлено казахстанцами в мае

Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане продолжает действовать жилищная программа "7-20-25", но новые займы почти не выдаются. Сколько граждан смогли воспользоваться льготной ипотекой в мае, рассказали в Национальном банке РК.

В 2023 году было принято решение продлить действие льготной ипотечной программы "7-20-25" в Казахстане. Это значит, что у граждан страны до сих пор есть шанс оформить жилищный заем на выгодных условиях.

Однако на деле количество участников растет крайне медленными темпами. По состоянию на 1 июня текущего года в рамках этой программы в общем было выдано 68 202 ипотечных кредита против 67 740 на 27 апреля. Другими словами, в мае лишь 462 казахстанца смогли оформить заем.

Для сравнения: в мае 2022 года было выдано 1 377 новых ипотечных кредитов. Другими словами, несмотря на тот факт, что программа продолжает действовать, количество казахстанцев, которые смогли стать ее участниками, заметно упало.

Реализация программы "7-20-25" в мае 2023 года. Инфографика: Национальный банк РК

Где оформляли ипотеку

Почти половина всех займов, выданных в мае, пришлась на Астану – 209 кредита. Всего же жителями столицы было оформлено 24 423 ипотеки на сумму 382,2 млрд тенге.

В Алматы за месяц было оформлено 123 ипотеки. Общее количество выросло до 13 557 займов на сумму 208,5 млрд тенге.

На Шымкент в мае пришелся лишь 21 заем, а в общем был выдан 5 171 льготный ипотечный кредит на сумму 63,2 млрд тенге. Таким образом, на все остальные регионы Казахстана в мае пришлось лишь 109 займов.

Стоит отметить, что низкие темпы выдачи новых кредитов в рамках программы "7-20-25" могут быть связаны с наличием лимитов – 25 млрд тенге в квартал, или 100 млрд тенге в год.

Также свою роль может сыграть и стоимость жилой недвижимости – в некоторых регионах очень сложно найти подходящее под условия программы жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2023338-skolko-ipotek-pod-7-bylo-oformleno-kazahstantsami-v-mae/