Количество пользователей казахстанского интернет-банкинга превысило население страны

Купюры тенге и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Интернет-банкинг продолжает набирать обороты, и все больше казахстанцев предпочитают решать свои финансовые вопросы через него. Сколько людей пользуется онлайн-банкингом, рассказали аналитики Finprom.

Мобильные приложения банков стали одним из самых популярных финансовых инструментов для казахстанцев. С их помощью можно оплачивать покупки, налоги, штрафы и даже приобретать нужные товары, не выходя из дома. Другими словами, мобильный банкинг становятся все более универсальным.

Поэтому неудивительно, что количество пользователей банковских онлайн-сервисов постоянно растет. Как отмечают аналитики, на конец 2022 года их численность достигла 22,9 млн, что сразу на 20% больше, чем было годом ранее.

Число пользователей интернет-банкинга заметно выросло. Инфографика: finprom.kz

Для сравнения: население Казахстана к концу 2022 года между тем достигло лишь 19,7 млн человек. Впрочем, это не значит, что официальная статистика ошибается, ведь многие казахстанцы могут быть клиентами сразу нескольких банков. Также не стоит забывать о том, что в стране проживает и работает множество иностранцев.

Напомним, на каждого гражданина приходится примерно по три банковских карточки, а в крупных городах, например, в Алматы их число может превысить и десять.

Вместе с увеличением числа пользователей растет и количество всевозможных операций, совершенных посредством онлайн-банкинга. Из десяти безналичных операций восемь проводится онлайн.

Как отмечают аналитики, в 2022 году каждый день казахстанцы в среднем проводили более 15,2 млн операций посредством цифрового банкинга на сумму, превышающую 234,7 млрд тенге.

Банковские приложения стали таким же необходимым атрибутом для многих казахстанцев, как, например, личные документы, и их функционал только продолжает расширяться. Например, ранее мы рассказывали о том, что с их помощью даже назначаются государственные пособия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2017229-kolichestvo-polzovateley-kazahstanskogo-internet-bankinga-prevysilo-naselenie-strany/