Казахстанцам начнут автоматически назначать пособия через онлайн-банкинг

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Некоторые госуслуги казахстанцы могут получить проактивно – без своего активного вмешательства. Чтобы охватить пособиями и соцвыплатами еще большее количество граждан, в правительстве решили использовать банковские приложения. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С сентября текущего года в Казахстане в пилотном режиме работает «Цифровая карта семьи». Эта система автоматически определяет граждан, которым положены пособия и социальные выплаты, и проактивно их назначает.

От казахстанца в этом случае требуется лишь ответить согласием на пришедшее SMS-сообщение о возможности назначения материальной помощи. К началу ноября 2022 года таким образом госуслуги получили более 7 тыс. граждан.

Но напомним, что на автоматическое назначение материальной помощи до сих пор могли рассчитывать казахстанцы, чьи действующие номера телефонов зарегистрированы в Базе мобильных граждан (БМС).

Но теперь количество таких претендентов может увеличиться. Дело в том, что для более широкого охвата граждан проактивными услугами Минтруда РК и банки второго уровня реализовали возможность их оказания путем направления push-уведомлений в приложениях мобильного банкинга.

Принцип назначения остается тот же самый, что и в случае с SMS-сообщениями: гражданину, который является потенциальным получателем пособия или соцвыплаты, приходит уведомление в банковском приложении. Если пользователь ответит на него согласием, то ему будут назначены положенные выплаты.

Таким образом, на автоматическое назначение материальной помощи теперь могут претендовать казахстанцы, зарегистрированные как в Базе мобильных граждан, так и в приложениях казахстанских банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1999500-kazahstantsam-nachnut-avtomaticheski-naznachat-posobiya-i-sotsvyplaty-cherez-bankovskie-prilozheniya/