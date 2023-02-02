Все больше казахстанцев используют безналичные платежи

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Безналичный расчет все глубже проникает в жизнь казахстанцев. А вместе с этим растет и общий объем рынка безналичных платежей. О том, где чаще всего платят карточками, а не наличными, рассказали аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Безналичная оплата банковскими картами становится все более популярной в Казахстане. Жители страны массово переходят на этот удобный вид платежей.

По итогам 2022 года объем безналичных карточных транзакций в стране составил 102,8 трлн тенге.

Как отмечают аналитики, это на 42% больше, чем было в прошлом году. Более того, объем безналичных платежей почти сравнялся с ВВП страны в 2022 году. Годом ранее этот показатель составил 89% к ВВП.

На этом фоне увеличилась и доля безналичных операций от общего оборота по картам в стране – с 77,7% до 82,5%.

Оплата картами. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что в 2022 году рост "безнала" в основном показали регионы, а не главные города страны, в которых и без того высокие показатели безналичной торговли.

Лидерами по приросту доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Мангистауская (+8,4 процентного пункта (п.п), Восточно-Казахстанская (+8,3 п.п) и Алматинская (+8,1 п.п) области.

Безналичные платежи в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Среди способов безналичных операций наибольшей популярностью пользуются транзакции в интернете (82,4% от объема всех безналичных операций). В денежном выражении по итогам 2022 года объем транзакций через интернет составил 84,7 трлн тенге.

Где используют безналичные платежи. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Тем не менее, стоит отметить, что одновременно с развитием безналичных платежей в стране растут объемы изъятия наличных из банкоматов. В 2022 году жители страны сняли порядка 21,8 трлн тенге (годом ранее – лишь 20,7 трлн тенге).

Это может говорить о высокой доли теневого сектора в экономике, впрочем, также на это влияют и привычки самих граждан. Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане многие граждане предпочитают пользоваться наличными деньгами просто "по привычке".

Однако, как отмечают аналитики, рост "безнала" в стране продолжит расти. Также ожидается, что именно регионы будут быстрее всего переходить на безналичный расчет – за 2022 год они сократили разрыв с мегаполисами с 29 до 25 процентных пунктов.

Например, меньше всего используют безналичную оплату в Североказахстанской области, где доля "безнала" от общего оборота по картам составила 65%, а больше всего – в Алматы (почти 90%). В Астане и Шымкенте этот показатель составил около 83%.

Свою роль в развитии безналичных транзакций также внесет и развитие цифровой экономики в Казахстане. Например, внедрение системы мгновенных платежей для быстрых переводов, а также разработка Нацбанком РК третьей формы денег – цифрового тенге, с помощью которого в будущем можно будет совершать безналичные покупки даже без доступа в Интернет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007760-vse-bolshe-kazahstantsev-nachinayut-ispolzovat-beznalichnye-platezhi/