Что чаще всего казахстанцы покупают в интернете

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Онлайн-покупки прочно вошли в жизнь казахстанцев. Сейчас с помощью электронной коммерции можно приобрести все – от еды и одежды до смартфона и стиральной машины. На что чаще всего казахстанцы тратили деньги в интернете, выяснили журналисты NUR.KZ.

Многие сферы деятельности перешли в онлайн-режим из-за пандемии. Не обошли изменения стороной и сферу торговли. Карантинные меры дали толчок для развития электронной коммерции.

Если в 2019 году, по данным Ассоциации финансистов Казахстана, объем безналичных платежей в Казахстане составлял 13,3 трлн тенге, 73% из которых составляли покупки в интернете, то в 2022 году этот показатель вырос до 19,1 трлн тенге, и доля онлайн-покупок достигла 84%.

Но на что казахстанцы тратят деньги в интернете? Это решили выяснить аналитики Telegram-канала DATA HUB.

Как выяснилось, самый востребованный продукт у покупателей – телефоны. Общий объем их продаж по итогам 2021 года составил 91,6 млрд тенге. Эта больше на 90,4%, чем годом ранее. Больше всего такие покупки совершались в алматинских компаниях – 48,8 млрд тенге.

Второе место по популярности после смартфонов заняла бытовая техника. По сравнению с 2020 годом их продажи выросли более чем в два раза. В денежном выражении наблюдается рост с 29,5 млрд до 60,9 млрд тенге. Большая часть объема продаж пришлась на предприятия торговли из Шымкента – 22,2 млрд тенге.

Но в интернете покупают не только технику. Третье место по количеству продаж заслуженно ушло косметическим и туалетным принадлежностям. Этих товаров казахстанцы накупили на общую сумму 60,9 млрд тенге (против 41,5 млрд тенге в 2020 году). Почти все сделки обеспечил Алматы.

В некоторых категориях онлайн-коммерции наблюдается и спад. Например, казахстанцы стали реже покупать в интернете канцелярские принадлежности (снижение с 61,2 млрд до 2,6 млрд тенге), обувь (с 15,1 млрд до 2,2 млрд тенге) и одежду (с 16,4 млрд тенге до 10,5 млрд тенге).

Инфографика: DATA HUB

Электронный рынок услуг

Электронная коммерция, как и любой другой вид коммерции, состоит не только из рынка товаров, но и услуг. В 2021 году в этом направлении наблюдались гораздо более высокие темпы роста.

Объем реализованных услуг через интернет составил 349,9 млрд тенге – это на 140,8 млрд тенге или 67% больше, чем в 2020 году. Всего в 2021 году было оформлено 85 млн заказов, против 28,8 млн – годом ранее.

Среди причин роста онлайн-покупок авторы Telegram-канала отмечают развитие сервисов и смягчение карантинных мер. 28,5 млрд тенге от общей суммы составили покупки билетов на различные спортивные и развлекательные мероприятия. В карантинный 2020 год на это было потрачено 3,5 млрд тенге. В полтора раза выросли и объемы оплаты мест размещения – с 10,7 млрд до 15,6 млрд тенге.

А вот онлайн-продажи билетов на транспорт упали. Если в 2020 году сумма всех проданных билетов через интернет составила 41,1 млрд тенге, то в 2021 году продажи составили всего 20,1 млрд тенге.

В целом же, у онлайн-коммерции есть потенциал для развития. Казахстанцы осознают всю удобность интернет-покупок и активно ими пользуются. Это неизбежно приводит к улучшению сервиса, его развитию и появлению новых услуг в сфере электронной коммерции.

Вместе с тем нельзя забывать, что онлайн-покупки имеют свои риски, которые стоит учитывать пользователям. Поэтому, чтобы сделать покупки в интернете максимально комфортными и безопасными, следует соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть на удочку мошенников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1971548-chto-chasche-vsego-kazahstantsy-pokupayut-v-internete/