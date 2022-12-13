Сколько человек покинуло Казахстан в 2022 году

Мужчина с сумкой. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Актуальные данные о демографической ситуации в Казахстане за январь-октябрь 2022 года опубликовало Бюро национальной статистики на своем официальном сайте.

Согласно данным бюро, на 1 ноября 2022 года в Казахстане проживает 19,7 млн человек. Городское население составляет 19,1 млн человек, сельское - 7,5 млн человек. За первые 10 месяцев 2022 года численность населения страны выросла на 212 тыс. человек, или на 1,1%.

Инфографика: gov.kz

С января по ноябрь в Казахстане родилось 333 тыс. детей, это сразу на 11,4% меньше, чем за этот же период прошлого года. При этом число умерших казахстанцев составило 112 тыс. человек, что на 27% меньше, чем в январе-октябре 2021-го.

Говоря о миграции населения, в бюро сообщили, что с января по ноябрь в страну прибыло 12 926 человек, уехало из Казахстана на ПМЖ в другие страны 21 875 человек. Сальдо миграции составило 8 949 человек.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85%, выбывших - 84,4% от общего числа мигрантов. Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, увеличилась на 3,2%", - говорится в сообщении.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Алматы - 30 388 человек, Астана - 29 086 человек и Шымкент - 2 311 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001367-skolko-chelovek-pokinulo-kazahstan-v-2022-godu/