Объем средств на депозитах казахстанцев вырос до рекордных значений

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общий объем средств, который хранится на вкладах физлиц в казахстанских банках, по итогам марта заметно вырос, побив очередной рекорд. О том, сколько накопили казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

К концу 2022 года на сберегательных счетах физических лиц в казахстанских банках скопилось более 15,6 трлн тенге. Это был рекордный показатель за все время. Однако он долго не продержался, и уже через месяц сумма накоплений уменьшилась на 1,17% – до 15,4 трлн тенге.

В феврале объем депозитов сократился еще на 0,11%. Однако по итогам марта общая сумма резко выросла и даже превысила рекордный декабрьский показатель. Сейчас, по данным Национального банка РК, на депозитах физических лиц скопилось порядка 15,7 трлн тенге.

Рост вкладов за один год. Источник: Национальный банк РК

Часть средств владельцы депозитов хранят в иностранной валюте. На нее приходится около 27,64% или 4,3 трлн тенге, а остальная сумма хранится в казахстанской валюте – 11,4 трлн тенге.

В какой валюте хранят деньги казахстанцы. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что рост произошел в первую очередь именно за счет тенговых вкладов, которые за месяц выросли более чем на 3,2 млрд тенге. Объем долларовых депозитов, наоборот, уменьшился на 38 млн тенге.

Такой значительный прирост накоплений может быть связан с Программой защиты тенговых вкладов, которая завершилась в этом году. Напомним, в рамках нее казахстанцы, у которых до 24 февраля 2022 года были открыты депозиты, получили компенсацию в размере 10% от сохраненной в течение года суммы.

Также стоит отметить, что банковские вклады в тенге, по мнению экспертов, благодаря своим высоким ставкам вознаграждения, оказались самым эффективным инструментом для защиты сбережений в период высокой инфляции.

В связи с этим можно предположить, что многие владельцы депозитов решили не снимать свои средства даже после получения компенсации от государства, а предпочли копить деньги дальше, пока ставки вознаграждения остаются высокими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2017076-obem-sredstv-na-depozitah-kazahstantsev-vyros-do-rekordnyh-znacheniy/