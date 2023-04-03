Предельные ставки по депозитам установили в Казахстане на май

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане утвердили рекомендуемые предельные ставки по тенговым вкладам, которые будут действовать в мае 2023 года. Об этом сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

В феврале вслед за Национальным банком РК, который решил оставить без изменений базовую ставку на уровне 16,75%, КФГД также сохранил предельные ставки вознаграждения по депозитам в тенге на март и апрель.

Аналогичное решение фонд принял и по поводу максимальных процентов, которые будут действовать в мае 2023 года. То есть они останутся без изменений.

Какие предельные ставки будут действовать по депозитам

Как и прежде, в зависимости от типа, срока депозита и от возможности пополнения предельные процентные ставки могут сильно отличаться.

Так, в мае будет действовать единый предел на уровне 16,3% на все несрочные депозиты, независимо от того, можно их пополнять или нет.

У срочных вкладов в зависимости от срока и условий пополнения предельные ставки варьируются от 10,5% до 17,3%. У сберегательных депозитов они установились в диапазоне от 13,5% до 18,3%.

Предельные ставки по депозитам в тенге на май. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Стоит отметить, что эти предельные ставки не являются обязательными. Это всего лишь рекомендация, а какие проценты ставить на свои депозитные продукты, каждый банк второго уровня решает самостоятельно.

Напомним, недавно стало известно, что средняя по рынку ставка вознаграждения по тенговым депозитам впервые с декабря 2021 года снизилась – с 13,7% до 13,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2015151-predelnye-stavki-po-depozitam-ustanovili-v-kazahstane-na-may/