Денег на депозитах казахстанцев стало меньше

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За первый месяц 2023 года объем денег на депозитах в казахстанских банках второго уровня немного снизился. О том, сколько средств сейчас хранится на сберегательных вкладах физических лиц, узнали журналисты NUR.KZ.

К концу 2022 года на вкладах розничных клиентов (физических лиц) казахстанских банков скопилась рекордная сумма – более 15,6 трлн тенге. Однако за первый месяц 2023 года эта сумма заметно уменьшилась.

Сейчас, по данным Национального банка РК, общая сумма депозитов казахстанцев составляет около 15,4 трлн тенге, из которых 10,9 трлн тенге хранится в национальной валюте и 4,6 трлн тенге – в иностранной. То есть общая сумма всего за месяц уменьшилась на 1,17%.

Вполне возможно, что отток средств мог быть еще более сильным, если бы не обещанная государством компенсация по депозитам в тенге в размере 10% от суммы, которую казахстанцы должны сохранить с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года.

Эту премию вкладчики казахстанских банков получат уже совсем скоро. Однако это коснется только тех, кто успел подать заявление на получение компенсации до 10 февраля и полностью не изымал средства со своих вкладов.

Деньги с компенсируемых депозитов можно будет снимать уже с 24 февраля, из-за чего может произойти очередной отток денег с банковских вкладов

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2009604-deneg-na-depozitah-kazahstantsev-stalo-menshe/