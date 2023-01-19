Казахстанцы накопили рекордную сумму на банковских депозитах

Деньги в банке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К концу 2022 года казахстанцы накопили на банковских депозитах рекордную сумму. Причем большая часть средств хранится в национальной валюте. О том, сколько денег числится на сберегательных счетах физических лиц в банках страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Национального банка РК, по итогам декабря 2022 года на депозитах в казахстанских банках второго уровня скопилось 30,9 трлн тенге. Из них больше половины пришлось на вклады физических лиц.

За год общая сумма депозитов населения увеличилась на 17,96% – с 13,3 трлн до 15,6 трлн тенге. Это максимальный объем вкладов за всю историю банковского сектора страны. Если взять временной промежуток в десять лет, то рост составил целых 364%.

Рост вкладов за 10 лет. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что вместе с ростом общего объема депозитов также растет доля вкладов в национальной валюте. Сейчас значительная часть сбережений населения хранится именно в тенге, но так было не всегда.

Например, в 2014 году ситуация была обратная – на депозиты физических лиц в иностранной валюте приходилось 67,28%, в 2015 году этот показатель увеличился до 78,94%.

Затем начала расти доля тенговых вкладов, и к 2018 на нее приходилось уже больше половины всего объема депозитов. За последние годы эта разница лишь увеличивалась. Если еще год назад на тенговые депозиты приходилось 66% всех вкладов, теперь же эта доля выросла до 70,3%.

По итогам 2022 года общая сумма депозитов физлиц в национальной валюте составила почти 11 трлн тенге, а в иностранной – лишь 4,6 трлн тенге. Таким образом, можно сказать, что все больше казахстанцев отдают предпочтение вкладам в национальной валюте.

В том числе это связано с усилиями правительства по повышению привлекательности вкладов в национальной валюте. Напомним, процентные ставки по депозитам в тенге постоянно растут. Например, к текущему моменту рекомендуемые проценты по несрочным вкладам достигли 16,3%.

А для депозитов в долларах они уже долгое время остаются в районе 1%. Таким образом, вклады в иностранной валюте становятся просто непривлекательными для населения.

Не стоит также забывать и про стартовавшую почти год назад Программу защиты тенговых вкладов. Напомним, что в ее рамках вкладчики казахстанских банков, которые в течение года сохранят свои депозиты в тенге, открытые до 24 февраля 2022 года, получат компенсацию в размере 10% от суммы вклада.

Это решение, скорее всего, также сыграло свою роль в поддержании тенговых депозитов, когда доллар внезапно достиг стоимости в 500 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2005936-kazahstantsy-nakopili-rekordnuyu-summu-na-bankovskih-depozitah/