Срок подачи заявок на выплату компенсации по депозитам завершается в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

У казахстанцев осталось всего несколько дней, чтобы подать заявление в банк на получение компенсации по депозитам. Кто не успеет этого сделать, может остаться без премии от государства. О необходимости подать заявку напомнили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Казахстанцы, у которых до 24 февраля 2022 года были открыты депозиты в тенге, по-прежнему могут рассчитывать на получение компенсации в размере 10% от суммы, хранящейся на тот момент. Для этого нужно соблюсти некоторые условия:

сохранить свой вклад, не закрывать его и не снимать с него него деньги;

подать заявку на получение премии в банк – сделать это нужно до 10 февраля текущего года.

"Призываем депозиторов, которые по тем или иным обстоятельствам не подали заявление, обратиться за единовременной премией от государства. Для этого вкладчику нужно обратиться в банк, где открыт депозит", – напомнил о необходимости подать заявление заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

Способ подачи заявления может отличаться в зависимости от банка. В большинстве финорганизаций это можно сделать онлайн.

В КФГД отметили, что по данным на 3 февраля банки приняли заявления от вкладчиков на выплату премии по депозитам на сумму в 306,2 млрд тенге. Это составляет 92,9% от потенциальной суммы компенсации.

Компенсация будет начисляться сверх выплачиваемой банком процентной ставки вознаграждения по вкладу, а максимальная сумма выплаты может достигать 2 млн тенге в одном банке.

Напомним, что срок подачи заявлений на получение компенсации ранее был установлен до 1 января 2023 года. Однако из-за того, что большинство казахстанцев за это время так и не подали свои заявки, было принято решение продлить его до 10 февраля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008298-srok-podachi-zayavok-na-vyplatu-kompensatsii-po-depozitam-zavershaetsya-v-kazahstane/