Сколько казахстанцев, подавших заявку на льготный автокредит, получили счета на оплату

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

6 февраля в стране состоялся прием заявок на льготный автокредит, получить который посчастливилось 761 казахстанцу. Стало известно, сколько из них уже получили счета на оплату, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Фонда развития промышленности.

6 февраля текущего года в 10:00 по времени Астаны АО "ФРП" запустил пилотную платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования на сайте Autonesie.kz. Платформа была разработана с целью обеспечения прозрачности хода реализации программы и исключения фаворитизма при предоставлении льготного автокредита, говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам первого запуска платформы, в пуле зарегистрировался 761 участник в возрасте от 19 до 62 лет.

С момента запуска платформы наибольшее количество посетителей сайта Autonesie.kz наблюдалось в Алматы – 31%, Астане – 22,6% и Шымкенте – 9,3%.

Объем револьверных средств на первый запуск платформы составил 7,6 млрд тенге. На сегодняшний день в автосалоны уже обратились и получили счета на оплату 463 участников. Наиболее популярными брендами автомобилей среди участников стали Hyundai и Chevrolet.

Выданные счета на оплату автомобиля в разрезе регионов:

● Астана – 175 человек;

● Алматы – 79;

● Костанайская область – 44;

● Жетысуская область – 43;

● Шымкент – 41;

● Карагандинская область – 20;

● Восточно-Казахстанская область – 13;

● Актюбинская область – 9;

● Северо-Казахстанская область – 7;

● Жамбылская область – 6;

● Атырауская область – 5;

● Павлодарская область – 5;

● Акмолинская область – 4;

● Абайская область - 4

● Мангистауская область – 3;

● Туркестанская область - 3;

● Западно-Казахстанская область – 2;

На сегодня банками-участниками программы принято и одобрено заявок на общую сумму 2 549 млн тенге.

Общий срок оформления льготного автокредита с момента подачи заявки на платформе до выдачи автомобиля составляет не более 60 календарных дней. Также стоит отметить, что при получении отказа в выдаче гарантийного письма от одного банка заявитель имеет право обратиться в другой банк-участник программы льготного автокредита.

В Фонде развития промышленности напомнили, что выдача льготных автокредитов осуществляется в Казахстане с 2015 года. На сегодня в рамках реализации программ было выдано 45 325 автомобилей на общую сумму 281,5 млрд тенге. Из них по линии АО "Фонд развития промышленности" с мая 2022 года казахстанцам было выдано 12 626 льготных займов на общую сумму 100 млрд тенге. По линии БРК с 2015 года 32 699 займов на сумму 181,5 млрд тенге.

"Следует отметить, что программы льготного автокредитования носят долгосрочный характер, выдача автокредитов по мере возврата средств от ранее выданных займов будет проходить на ежемесячной основе", - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии по вопросам льготного автокредитования: +7 (7172) 79-64-40.

Напомним, 6 февраля в 10:00 в Казахстане стартовал прием заявок на получение льготного автокредита, получить который, по правилам, смог лишь 761 человек.

В Банке развития Казахстана сообщили, что лимит по числу сумевших подать заявку был исчерпан в первые 18 секунд с начала работы платформы Autonesie.kz. Причем за первую минуту после запуска сайт посетили 125 тысяч человек.

Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, далее – на ежемесячной основе.

Несколько человек из 761 счастливчика рассказали, как подавали заявки.

В свою очередь, журналисты NUR.KZ тоже протестировали платформу. С первой попытки во время процедуры на экране неожиданно появилась красная надпись с уведомлением о том, что произошла ошибка.

Затем журналисты повторили процедуру еще несколько раз, но снова "выходила" ошибка. На четвертой минуте после старта работы онлайн-платформы заявка и вовсе была отклонена в связи с достигнутым лимитом финансирования автопроизводителя.

В Фонде развития промышленности предупредили о мошенниках, предлагающих казахстанцам продать очередь, а также прокомментировали скрин казахстанца, якобы подавшего заявку в 07:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008594-v-kakom-regione-bolshe-vsego-uspeli-podat-zayavki-na-lgotnyy-avtokredit-rasskazali-v-frp/