Глава Минфина: Кроме автокредитования есть и другие очень социально значимые проекты

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минфина в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, могут ли выделить дополнительные средства на программу льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра, могут ли выделить дополнительные средства на программу льготного автокредитования.

"Пока заявок не поступало дополнительных, в то же время я вам скажу, что есть и другие очень социально значимые проекты, кроме автокредитования", – заявил в ответ Ерулан Жамаубаев.

Заместитель председателя правления ФРП Ринат Гаппаров тоже высказался по этому вопросу.

"Мы готовим справку, и по этой справке видно количество желающих получить автокредит. И эта справка будет представлена в правительстве. Мы напишем общую потребность казахстанцев в деньгах по этой программе… Мы, как фонд, не можем ставить вопрос перед правительством, мы даем им справку. Даем информацию, которую они могут посмотреть и оценить потребность", – резюмировал Ринат Гаппаров.

Напомним, вчера, 6 февраля, в 10:00 стартовал прием заявок на льготный автокредит, заявку на получение которого смог подать, согласно условиям, лишь 761 человек. По достижении этого лимита прием заявок приостановился.

В Банке развития Казахстана рассказали, что заявки разобрали за первые 18 секунд с начала старта платформы Autonesie.kz. А за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек.

Отметим, что следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

Казахстанцы, которым в этот раз посчастливилось подать заявку, рассказали, как им это удалось.

Журналисты NUR.KZ тоже протестировали платформу. С первой попытки во время процедуры на экране неожиданно появилась красная надпись с уведомлением о том, что произошла ошибка.

Затем журналисты повторили процедуру еще несколько раз, но снова "выходила" ошибка. На четвертой минуте после старта работы онлайн-платформы заявка и вовсе была отклонена в связи с достигнутым лимитом финансирования автопроизводителя.

Также мы писали, что в Фонде развития промышленности (ФРП) предупредили о мошенниках при подаче на льготные автокредиты, отметив, что очередь нельзя продать. А также прокомментировали скрин казахстанца, на котором время подачи на льготный автокредит указано как 07:00, тогда как старт приема заявок - в 10:00.

Кроме того, зампред правления ФРП Ринат Гаппаров сегодня объяснил, почему на сайте по льготному автокредиту у казахстанцев всплывали ошибки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008373-glava-minfina-krome-avtokreditovaniya-est-i-drugie-ochen-sotsialno-znachimye-proekty/