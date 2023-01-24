Банка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К концу подходит срок приема банками заявок на получение компенсации по депозитам в рамках Программы защиты тенговых вкладов. О том, сколько вкладчиков уже воспользовались этой возможностью, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Вкладчики казахстанских банков второго уровня, у которых до 24 февраля 2022 года были открыты тенговые депозиты, могут рассчитывать на получение от государства компенсации в размере 10% от суммы, которая хранилась на счете в указанную дату.

Но, чтобы получить эту премию, нужно соблюсти пару важных условий:

нужно сохранить депозит и не снимать с него деньги – в противном случае сумма компенсации станет меньше или же вовсе не будет выплачена;

необходимо подать заявление в банк на получение компенсации.

Как сообщает пресс-центр КФГД, по состоянию на 20 января 2023 года около 94% граждан, владеющих депозитами на сумму более 1 млн тенге уже подали свои заявки.

При этом общая сумма компенсации по тенговым депозитам может превысить 300 млрд тенге. В частности, банки уже приняли заявления на 304,4 млрд тенге. А это около 92,3% от потенциальной суммы премии, положенной государством.

Всего же на получение компенсации могут рассчитывать более 5 млн вкладчиков. Те, кто до сих пор не подал заявление, должен успеть сделать это до 10 февраля 2023 года.

Напомним, изначальной датой окончания приема заявок было 1 января 2023 года, но в связи с тем, что большинство казахстанцев никаких заявок так и не подали, было решено продлить этот срок до 10 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2006481-obschaya-summa-kompensatsii-po-tengovym-depozitam-mozhet-prevysit-300-mlrd-tenge/