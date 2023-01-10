Прием заявок на получение компенсации по депозитам продлили в Казахстане

Деньги в банке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане продлили сроки подачи заявок на получение компенсации по депозитам, участвующим в Программе защиты тенговых вкладов. О том, до какого числа казахстанские банки будут их принимать, узнали журналисты NUR.KZ.

Вкладчики казахстанских банков, у которых к 24 февраля 2022 года были открыты депозиты в тенге, могут рассчитывать на получение премии от государства в размере 10% от суммы, хранившейся на тот момент.

Однако, чтобы получить компенсацию, нужно соблюсти несколько важных условий. Одно из них гласит, что премию от государства получат только те вкладчики, которые успели подать в банк заявление о согласии на выплату.

Это нужно было сделать до 1 января 2023 года, однако в правительстве решили пересмотреть сроки подачи согласия.

Как сообщают в Министерстве финансов РК, 30 декабря 2022 года были внесены изменения и дополнения в закон РК "Об утверждении Правил выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге)". Согласно поправкам, сроки подачи заявления в банки продлят до 10 февраля 2023 года.

Скорее всего такое решение было связано с низкой активностью вкладчиков – к концу года из пяти миллионов владельцев депозитов, которые имеют право получить компенсацию, подали заявки меньше половины.

Напомним, помимо увеличения сроков поправки также вводят правила получения компенсации по наследуемым депозитам. Согласно им, казахстанцы, получив компенсируемый депозит в наследство, смогут рассчитывать на получение премии и по нему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2004729-priem-zayavok-na-poluchenie-kompensatsii-po-depozitam-prodlili-v-kazahstane/