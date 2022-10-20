Сколько казахстанцев могут получить компенсации по депозитам

Стеклянная банка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По некоторым депозитам в тенге в следующем году будут выплачены премии в размере 10% от суммы вклада. Сколько казахстанцев может получить такую компенсацию, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы, у которых до 24 февраля 2022 года были открыты тенговые депозиты, могут рассчитывать на получение премии в размере 10% от суммы, которая хранилась на сберегательном счете на тот момент.

Одним из важнейших условий гарантирования выплаты является сохранение всей суммы вклада до 24 февраля 2023 года. Другими словами, сумма компенсации уменьшится, если вкладчик в течение года снимет часть средств со своего вклада. В некоторых случаях можно вовсе потерять возможность получить компенсацию по депозиту.

Сама компенсация будет выплачиваться казахстанцам не за счет банков, в которых хранятся деньги, а за счет республиканского бюджета, деньги из которого будут переведены в государственные фонды, а затем на счета вкладчиков.

Сколько казахстанцев могут получить компенсацию

Помимо требований по сохранению депозита, также есть и другие условия, по которым определяются получатели компенсации.

Так, например, выплаты получат не все владельцы депозитов, а те, кто до 1 января 2023 года подадут соответствующее заявление в банк, в котором открыт вклад. О том, как подать заявление, мы рассказывали здесь.

Как сообщают представители Казахстанского фонда гарантирования депозитов, подавшим заявления казахстанцам начнут выплачиваться премии после 23 февраля 2023 года.

По данным фонда, несмотря на то, что предельной суммой депозита для выплаты премии является 20 миллионов тенге, как показывает статистика, под компенсацию в основном попадают вклады до 1 миллиона тенге.

По предварительной информации в стране на 1 сентября 2022 года насчитывалось более 5 млн вкладчиков, которые имеют право на получение компенсации по своим вкладам. Из них 97% имеют депозиты до 5 миллионов тенге, большая часть (86%) из которых не превышает 1 миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1993599-skolko-kazahstantsev-mogut-poluchit-kompensatsiyu-po-depozitam/