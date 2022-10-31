Казахстанской жилищной программе "7-20-25" осталось освоить 25% выделенных средств

Оформление ипотеки. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Несмотря на то, что жилищная программа «7-20-25» вышла на финишную прямую, ее лимит в один трлн тенге до сих пор не освоен. О том, сколько ипотечных займов было выдано в рамках этой программы, рассказали в Национальном банке РК.

Казахстанцы, которые планируют приобрести собственное жилье, по-прежнему могут попробовать стать участниками программы «7-20-25» и оформить льготный ипотечный заем под 7%.

Дело в том, что выделенная на реализацию жилищной программы сумма все еще не освоена на 100%. По состоянию на 27 октября 2022 года было выдано 56 996 займов на сумму 745,5 млрд тенге, а лимит составляет один трлн тенге. То есть осталось освоить 25% выделенных средств.

В региональном разрезе безусловным лидером по количеству одобренных ипотечных кредитов по-прежнему является Астана – здесь было выдано 20 208 займа на сумму 308,9 млрд тенге. Следом идет Алматы – 11 145 займов (165,9 млрд тенге), а замыкает тройку Шымкент – 4 325 займа на сумму 51,7 млрд тенге.

Почти 57 тыс. займов было одобрено по программе "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Так как вся выделенная сумма до сих пор не освоена, желающие приобрести жилье все еще могут попробовать принять участие в льготной программе, но для этого нужно соответствовать ряду условий:

необходимо быть гражданином Казахстана;

нужно иметь официальный доход;

не должно быть других ипотечных займов;

не должно быть своего жилья.

Напомним, пока жилищная программа «7-20-25» постепенно подходит к своему лимиту, в правительстве разрабатывают проект жилищной программы с «плавающей» процентной ставкой, которая направлена на поддержку среднего класса в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1994982-kazahstanskoy-zhilischnoy-programme-7-20-25-ostalos-osvoit-25-vydelennyh-sredstv/