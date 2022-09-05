До какого числа нужно подать заявление для получения компенсации на депозит

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане были утверждены правила компенсации, которую банковские вкладчики должны получить на свои депозиты после 23 февраля 2023 года. Один из важных пунктов – им нужно подписать заявление о согласии на эту выплату. С законом ознакомились журналисты NUR.KZ.

24 февраля 2022 года было объявлено о том, что на действующие тенговые депозиты казахстанцев, сохраненные в течение года, будет начислена компенсация в размере 10%, не считая начисленное за это время вознаграждение.

Не снимать деньги с депозита и не закрывать его до конца дня 23 февраля 2023 года – это основные условия участия в данной программе.

Между тем 12 сентября вступят в силу Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге), которые дают более детальные разъяснения для вкладчиков.

На какие депозиты будет начислена компенсация

Выплата компенсации, согласно постановлению, будет осуществляться по сберегательным и срочным депозитам, размещенным в тенге в банках второго уровня (БВУ), которые являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов.

В том числе к компенсируемым депозитам относятся образовательные накопительные вклады и жилищные строительные сбережения.

Выплата компенсации не осуществляется по депозитам до востребования, условным вкладам и текущим банковским счетам.

Депозит при этом в совокупности должен соответствовать следующим условиям:

срок компенсируемого депозита не истек либо был продлен один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно;

не осуществлялось полное изъятие компенсируемого депозита, в том числе не был досрочно прекращен договор банковского вклада.

Что делать, если срок депозита истек

Если срок депозита истек и не был продлен в период с 24 февраля по 1 октября 2022 года включительно, с согласия вкладчика допускается перевод денег на новый компенсируемый вклад в этом же банке.

Это возможно при условии, что такой перевод будет осуществлен со сберегательного счета, в том числе вклада до востребования или текущего счета клиента, на который банком были переведены деньги в связи с истечением срока действия компенсируемого депозита, действовавшего на конец операционного дня 23 февраля 2022 года.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А если вкладчик за этот период снимет с данных счетов деньги, то перевод и выплата компенсации не осуществляется.

При этом отметим, что срок действия договора банковского вклада, который завершится в течение этого "неприкосновенного" года, может быть продлен банком один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно, независимо от наличия условий о продлении.

То есть, если срок депозита, на который вкладчик планирует получить премию, истекает или истек и его продление не предусмотрено, то после вступления в силу данных правил нужно обратиться в банк и оформить пролонгацию.

Сколько выплатят вкладчикам

Размер премии составит 10% от суммы, которая лежала на депозите по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года. Но это в том случае, если в течение года с него не будут сниматься деньги.

Если вкладчик снимал в этот период деньги с компенсируемого депозита, то расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно.

При этом в расчет идет не более 20 миллионов тенге в каждом банке-участнике, даже если деньги лежат на нескольких вкладах. То есть максимальный размер премии, которую можно получить в одном БВУ, равен 2 миллионам тенге. Если деньги хранятся в нескольких банках, то в каждом из них можно получить по максимальной компенсации.

Премия выплачивается после 23 февраля 2023 года с учетом сроков, необходимых банкам и оператору выплаты для расчета и перевода этих средств.

Вкладчикам нужно подтвердить свое согласие

Еще один важный факт – выплату компенсации планируют осуществлять вкладчикам, подтвердившим свое согласие не позднее 1 января 2023 года посредством заявления.

Порядок и способ подачи заявления будут определяться непосредственно банками. Не исключено, что подписать его можно будет онлайн.

Вкладчикам, которые не подадут такое заявление, выплата премии не будет осуществляться.

Напомним, что в проекте постановления об утверждении правил выплаты компенсации указывалось, что такое заявление нужно подать до 1 октября. Но при его утверждении этот срок продлили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1986148-do-kakogo-chisla-kazahstantsam-nuzhno-podat-zayavlenie-dlya-polucheniya-kompensatsii-na-depozit/