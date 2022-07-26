Выплачивать компенсации на депозиты планируют по заявлениям от казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На данный момент разработаны, но еще не подписаны правила компенсации, которую казахстанцы должны получить на свои депозиты после 23 февраля 2023 года. Один из важных пунктов – вкладчик должен подписать заявление о согласии на эту выплату. Подробнее с проектом постановления ознакомились журналисты NUR.KZ.

Напомним, 24 февраля этого года было объявлено о том, что на тенговые депозиты казахстанцев, сохраненные в течение года, по истечении этого срока будет начислена компенсация в размере 10%, не считая начисленное за это время вознаграждение.

Не снимать деньги с депозита и не закрывать его до конца дня 23 февраля 2023 года – это основные условия участия в данной программе.

При этом возникало много вопросов. Например, что делать, если дата завершения депозита выпадает на этот срок, и его пролонгация не предусмотрена договором.

Ответы на этот и другие вопросы можно найти в постановлении "Об утверждении Правил выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге)", опубликованном на портале "Открытые НПА".

На данный момент его обсуждение закончилось, но нормативно-правовой акт еще не был подписан.

А пока разберемся, к чему можно готовиться казахстанским вкладчикам.

На какие депозиты будет начислена компенсация

Выплата компенсации будет осуществляться по сберегательным и срочным депозитам, размещенным в тенге в банках второго уровня (БВУ), которые являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Это вклады физлиц практически во всех действующих в Казахстане банках, размещенные под проценты, максимальный размер которых установлен Казахстанским фондом гарантирования депозитов.

Выплата компенсации не будет осуществляться на депозиты до востребования, условные вклады и текущие банковские счета.

Депозит при этом в совокупности должен соответствовать следующим условиям:

срок компенсируемого депозита не истек, либо был продлен один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно;

не осуществлялось полное изъятие компенсируемого депозита, в том числе не был досрочно прекращен договор банковского вклада.

Сколько выплатят вкладчикам

Размер премии составит 10% от суммы, которая лежала на депозите по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года. Но это в том случае, если в течение года с него не будут сниматься деньги.

Если вкладчик снимал в этот период деньги с компенсируемого депозита, то расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно.

При этом в расчет идет не более 20 миллионов тенге в каждом банке-участнике, даже если деньги лежат на нескольких вкладах. То есть максимальный размер премии, которую можно получить в одном БВУ, равен 2 миллионам тенге. Если деньги хранятся в нескольких банках, то в каждом из них можно получить по максимальной компенсации.

Премия выплачивается после 23 февраля 2023 года с учетом сроков, необходимых банкам и оператору выплаты для расчета и перевода этих средств.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что делать, если срок депозита истек

Согласно постановлению, если срок депозита истек и не был продлен, в период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2022 года включительно допускается с согласия вкладчика перевод денег с такого депозита на новый компенсируемый вклад в этом же банке.

Это возможно при условии, что такой перевод будет осуществлен со сберегательного счета, в том числе вклада до востребования, либо текущего счета клиента, привязанного к компенсируемому депозиту, действовавшему на конец операционного дня 23 февраля 2022 года.

А если вкладчик за этот период снимет с данных счетов деньги, то перевод и выплата компенсации не осуществляется.

При этом отметим, что срок действия договора банковского вклада, который завершится в течение этого "неприкосновенного" года может быть продлен банком один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно, независимо от наличия условий о продлении.

То есть, если срок депозита, на который вкладчик планирует получить премию в размере 10%, истекает или истек, и его продление, согласно договору, не предусмотрено, то после подписания данных правил нужно обратиться в банк и оформить пролонгацию.

Вкладчикам нужно подтвердить свое согласие

Еще один важный факт – выплату компенсации планируют осуществлять вкладчикам, подтвердившим свое согласие не позднее 1 октября 2022 года посредством заявления.

Порядок и способ подачи заявления будут определяться непосредственно банками.

Вкладчикам, которые не подадут такое заявление, согласно проекту постановления, выплата премии не будет осуществляться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1980162-vyplachivat-kompensatsii-na-depozity-planiruyut-po-zayavleniyam-ot-kazahstantsev/