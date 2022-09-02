"Байтерек" и "Сбер" закрыли сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане

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Нацхолдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка "Сбербанк Казахстан" (ДБ АО "Сбербанк"). Об этом сообщается на официальном сайте национального холдинга.

"Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения.

Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", – говорится в сообщении холдинга.

Подчеркивается, что холдинг "Байтерек" оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны.

"Имеющаяся у "Сбербанка Казахстан" современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны", – отметили специалисты.

По данным компании, эта сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанка Казахстан".

"Холдинг "Байтерек" также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и новых клиентов банка", – добавили представители нацхолдинга.

Напомним, что 6 апреля 2022 года OFAC объявило о санкциях в отношении "Сбербанка" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals). Операции с данным банком и его "дочками" должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

Тем не менее позже была выпущена лицензия, согласно которой срок завершения операций с данными организациями продлевается до 12 июля 2022 года, а затем этот срок продлили до середины осени.

23 августа стало известно, что "Байтерек" и "Сбер" оформили сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане.

Вчера глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова прокомментировала ситуацию с "дочками" российских банков в Казахстане, подчеркнув, что "Сбербанк Казахстан" устойчив.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1985943-bayterek-i-sber-zakryli-sdelku-po-kuple-prodazhe-dochernego-banka-v-kazahstane/