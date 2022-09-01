Финрегулятор: "Сбербанк Казахстан" не будет докапитализирован

Логотип "Сбера". Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента прокомментировала ситуацию с "дочками" российских банков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава финрегулятора подчеркнула, что "Сбербанк Казахстан" устойчив.

"Пока параметры сделки мы разглашать не можем. Банк является полностью устойчивым, платежеспособным. Я думаю, они скоро озвучат параметры. Банк не будет докапитализирован, он является устойчивым. У него высокая достаточность капитала и он является платежеспособным. У него высокое качество ссудного портфеля и ликвидных активов.

Я думаю, что основная причина продажи банка в том, что 12 октября истекает генеральная лицензия, дающая возможность совершать операции со Сбербанком", – отметила она.

По ее данным, после 12 октября банк включается в так называемый список СДН.

"Это список, ограничивающий операции, которые может осуществлять банк, которые могут с ним проводить другие финансовые организации.

В этой связи, для исключения банка из СДН, было принято решение российским акционером продать этот банк. ВТБ принял решение продолжить свои операции на рынке Казахстана, несмотря на то, что он тоже включен в санкционный список. Он продолжает операции в нацвалюте, они не запрещены", – резюмировала Мадина Абылкасымова.

Напомним, что 6 апреля 2022 года OFAC объявило о санкциях в отношении "Сбербанка" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals). Операции с данным банком и его "дочками" должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

Позже была выпущена лицензия, согласно которой срок завершения операций с данными организациями продлевается до 12 июля 2022 года. В июле сообщалось, что этот срок продлевается до середины осени.

На прошлой неделе стало известно, что "Байтерек" и "Сбер" оформили сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1985666-finregulyator-sberbank-kazahstan-ne-budet-dokapitalizirovan/