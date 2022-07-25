Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5 процентов

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%. сообщается на официальном сайте НБК.

В Нацбанке пояснили, что фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий.

"Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление", – говорится в сообщении НБК.

По оценкам Нацбанка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться.

"Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе", – заявили в Нацбанке.

В ведомстве подчеркнули, что устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года.

В НБК отметили, что в июне годовая инфляция ускорилась до 14,5%.

"Цены растут на все ее компоненты – продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге.

Базовая инфляция вновь начала ускоряться, опережая общую инфляцию и указывая на превалирование устойчивых факторов роста цен. Ускорение демонстрируют и инфляционные ожидания – в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% (в мае – 13,8%)", – указали в НБК.

Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Нацбанк ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда.

За первое полугодие этого года экономика выросла на 3,4%, что в целом соответствует прогнозам Нацбанка до конца 2022 года на уровне 2,8-3,8%.

"Растут все основные отрасли экономики, но в некоторых отраслях наблюдается замедление. Так, замедлился рост горнодобывающей промышленности в связи с ремонтными работами на месторождении Кашаган. При этом показатели торговли свидетельствуют о стабильном спросе, несмотря на ускорение инфляционных процессов.

Совокупный спрос стимулируется существенными государственными расходами, годовой рост которых ускоряется и в июне составил 18,7%. Это является значимым проинфляционным фактором и требует соответствующей подстройки монетарных условий", – отметили в центральном банке республики.

Прогнозы по росту мировой экономики, как указали в НБК, пересмотрены в сторону понижения.

"Всемирный Банк снизил прогнозируемый рост глобальной экономики в 2022 году с 4,1% до 2,9%. Прогнозы роста по странам-торговым партнерам Казахстана также были снижены: по России – с 2,4% до минус 8,9%, по ЕС – с 4,2% до 2,5%, по Китаю – с 5,1% до 4,3%. Сохраняются риски более слабого развития мировой экономики из-за геополитического конфликта, вероятного усиления карантина в Китае, сбоев в цепочке поставок.

После некоторого давления в начале июля 2022 года рост цен на нефть возобновился. Цены на нефть поддерживаются некоторым ослаблением доллара США с пиковых значений и ограниченными запасами нефти. С учетом ухудшения перспектив роста мировой экономики согласно оценкам EIA, в 3 квартале 2022 года цена на Brent составит в среднем 104 доллара США за баррель, к концу года – 95 долларов США за баррель, в 2023 году – выше 90 долларов США за баррель", – добавили в НБК.

В Нацбанке подчеркнули, что в мире по-прежнему сохраняется высокий инфляционный фон, а внешние монетарные условия ужесточаются.

Отмечается, что индекс продовольственных цен ФАО в июне снизился на 2,3%, в основном, за счет растительных масел, зерновых и сахара, но все еще находится на 23,1% выше прошлогоднего показателя и вблизи исторических максимумов.

"В июне 2022 года годовая инфляция в США и ЕС из-за роста цен на энергоносители и продукты питания снова пробила исторический максимум, достигнув 9,1% и 9,6%, соответственно.

В условиях повышенного инфляционного давления ФРС США в июне 2022 года повысила ставку сразу на 0,75 п.п. (впервые с 1994 года) до 1,5%-1,75% годовых и сигнализирует о дальнейших повышениях в текущем и следующем годах. ЕЦБ, в свою очередь, впервые за 11 лет повысил процентную ставку на 0,5 п.п. При этом регулятор сообщил о вероятности дальнейшего повышения ставки в ближайшие месяцы", – добавили в НБК.

Следующее решение по базовой ставке, как указали в Нацбанке, будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике.

"Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 сентября 2022 года в 14:00 по времени города Нур-Султана с проведением пресс-брифинга в тот же день, в 16:00 часов", – сообщили в НБК.

Напомним, в июле Нацбанк сохранил ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/– один процентный пункт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980086-natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-do-145-protsentov/