Максимальные ставки снизили по некоторым депозитам в Казахстане

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) после недавнего повышения максимальных ставок по вкладам снова их пересмотрел, и не везде - в сторону повышения. Как они изменятся, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов ежемесячно и при необходимости пересматривает максимальные ставки по вкладам. В мае 2022 года фонд повысил их по сберегательным депозитам. Новые ставки долго не продержались, и на июль КФГД снова их поменял, но теперь - не везде в сторону повышения.

Как изменятся максимальные ставки по депозитам

Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений.

Ставки изменятся только по сберегательным депозитам сроком на 12 и 24 месяцев. Это касается вкладов как с возможностью пополнения, так и без нее.

Ставки по непополняемым депозитам на год незначительно повысились - всего на 0,1 процентных пункта. Новые ставки будут равны 15,1% годовых. У вкладов на два года ставки наоборот - понизят на 0,1 процентных пункта, до 12,3%.

По сберегательным депозитам с возможностью пополнения - аналогичная картина. Ставки по вкладам на год увеличат до 13,9% (на 0,1 процентных пункта), а у депозитов на два года - уменьшат до 11,5% (на 0,1 процентных пункта).

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Отметим тот факт, что весь июнь будут действовать ставки, которые были приняты КФГД в мае. Новые, которые сейчас пересмотрел фонд, начнут действовать лишь с июля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1972002-maksimalnye-stavki-snizili-po-nekotorym-depozitam-v-kazahstane/