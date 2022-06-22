Микрокредиты в Казахстане не запретят, но могут снизить предельный размер переплаты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кредиты “до зарплаты” - больная тема для общества. Процентные ставки, как и штрафы за просрочки у таких займов очень высокие. В этой связи в обществе была высказана идея их запрета. В правительстве ее не поддержали, зато предложили альтернативу. Какими теперь будут условия по микрокредитам, узнали журналисты NUR.KZ.

Запретить в стране онлайн-кредиты “до зарплаты” на сумму до 50 МРП звучали в обществе неоднократно. Проблема заключается в легкости оформления таких займов. Как правило, микрофинансовые организации (МФО) не делают тщательных проверок по доходам своих клиентов и с легкостью выдают деньги в долг.

Из-за этого многие казахстанцы через 45 дней, а именно на такой срок выдаются онлайн-кредиты, не в состоянии выплатить свой долг и проценты, размер которых намного выше, чем у обычных банковских займов.

Предложение запретить микрокредиты в стране было направлено в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР).

Исполняющий обязанности председателя АРРФР Нурлана Абдрахманова ответил на данный депутатский запрос.

Микрокредиты не запретят, но условия изменят

Председатель агентства обратил внимание на невозможность запретить онлайн-кредитование в стране. Это, по мнению Абдрахманова, принесет больше проблем, чем пользы.

“Введение законодательного запрета на данный вид кредитования может привести к закрытию всех действующих компаний онлайн-микрокредитования и формированию теневого сектора по выдаче онлайн-микрокредитов”, - уточнил председатель АРРФР.

Вместо запрета агентство предложило другое решение проблемы: предельный размер переплаты по микрокредитам до 50 МРП снизить в два раза - со 100% до 50% от суммы займа. Таким образом, если человек взял максимально возможную сумму в долг (153 150 тенге), то предельный размер переплаты составит лишь 76 575 тенге.

Это все равно является довольно большой суммой, но без данной поправки размер переплаты был бы таким же, как заем. То есть, заемщику приходилось выплачивать сам кредит в размере 50 МРП и еще столько же в качестве вознаграждения.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также в агентстве напомнили, что еще в 2020 году было внесено требование по обязательному расчету МФО коэффициента долговой нагрузки (КДН), согласно которому платежи по всем кредитам заемщика не должны превышать 50% от его ежемесячных доходов.

В феврале 2022 года это требование стало обязательным к соблюдению, а сами микрофинансовые организации стали обязаны предоставлять КДН в кредитное бюро, чтобы можно было заранее определить проблемный заем.

По мнению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, эти поправки, а также ужесточение политики выдачи микрокредитов, должны быть более эффективны, чем запрет данной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1975247-mikrokredity-v-kazahstane-ne-zapretyat-no-mogut-snizit-predelnyy-razmer-pereplaty/