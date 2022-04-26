Максимальную ставку по депозитам повысили в Казахстане

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные ставки по депозитам в тенге. Изменения вводятся в действие с 26 апреля 2022 года. Насколько повысилась ставка и каких депозитов это коснулось, узнали журналисты NUR.KZ.

Вслед за повышением базовой ставки Национальным Банком РК, решение о повышении максимальной ставки по депозитам в тенге было принято и в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

У каких депозитов изменилась максимальная ставка

Максимальные рекомендуемые ставки были повышены по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель-май 2022 года. Банки могут пересматривать решение о повышении ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам с 26 апреля.

Сберегательные депозиты

Сберегательные вклады предназначены для того, чтобы на определенное время не только сберечь, но и приумножить сумму. С такого депозита нельзя снимать деньги. Такие жесткие условия дают клиентам самые высокие процентные ставки, которые можно сделать еще выше, если выбрать депозит, который нельзя еще и пополнять.

КФГД повысил ставки по сберегательным краткосрочным депозитам до 14% для вкладов с пополнением и до 14,5% для вкладов без права пополнения.

Срочные депозиты

В отличии от сберегательных депозитов, со срочных снимать деньги можно, но есть одно “но”. При снятии будет потерян процент, начисленный на эту сумму.

Повышение ставки у срочных депозитов также коснулось только вкладов, открытых на три и шесть месяцев.

По депозитам без пополнения максимальная ставка теперь равна 14%, а с пополнением - 13,5%.

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Несрочные депозиты

Несрочные вклады имеют самую низкую процентную ставку, однако их удобство и простота полностью покрывают этот недостаток. В отличии от предыдущих депозитов, у них доступны функции пополнения и снятия денег. При этом никаких штрафных санкций вроде потерянного процента не будет.

На апрель и май ставка по несрочным депозитам стала равна 13,5%.

Стоит отметить, что повышение максимальной ставки является не приказом, а рекомендацией и банки в этом случае сами решают, повышать ли процентную ставку на депозиты или нет. К тому же, банки могут повысить ставки только для новых депозитов, при этом обойдя вниманием уже открытые вклады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1966828-maksimalnuyu-stavku-po-depozitam-povysili-v-kazahstane/