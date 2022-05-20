Денег на депозитах казахстанцев стало меньше, но оттока средств не было

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Национальный банк РК сообщил о снижении объемов депозитов. Это происходит на фоне укрепления тенге и улучшения условий вкладов. Почему, несмотря на положительные факторы, общий объем средств на депозитах уменьшился, узнали журналисты NUR.KZ.

Аналитический канал Первого кредитного бюро «Data Hub» проанализировал данные Нацбанка РК и обнаружил интересные показатели по объемам депозитов казахстанцев.

Общий объем вкладов в депозитных организациях по итогам апреля текущего года составил 25,877 трлн тенге. Это на 580,7 млрд тенге меньше, чем было в марте (сокращение на 2,2%). По сравнению с февралем 2022 года объем стал меньше на 1,84 трлн тенге. Это самый низкий показатель за последние пять месяцев.

С чем это связано

Инфографика: DATA HUB

По официальным данным видно, что в марте и апреле происходило снижение по валютным вкладам. У юридических лиц объемы в прошлом месяце снизились на 394,6 млрд тенге (на 7,6%), а у физических лиц – на 258 млрд тенге (на 5,6%).

Это снижение происходит на фоне укрепления тенге: если в марте средняя стоимость доллара составляла 497,18 тенге (а в некоторые дни достигала 510 тенге за доллар), то к началу апреля началась ревальвация – стоимость доллара упала до 453,32 тенге.

Есть ли отток депозитов в тенге

Если судить по данным Нацбанка, то оттока теньговых депозитов нет. Впрочем, как и прироста новых. Объем вкладов в национальной валюте находится примерно на одном уровне с начала года.

По итогам апреля общая сумма депозитов физических лиц составила 8,32 трлн тенге, что на 29,3 млрд тенге (или 0,4%) меньше, чем месяцем ранее.

У юридических лиц даже наблюдается приток денежных средств на 1,2%. Общая сумма увеличилась на 101 млрд тенге за апрель, составив 8,45 трлн тенге. Стоит отметить, что этот объем меньше того, что был в начале года – все потому, что в феврале и марте произошел резкий отток денег из теньговых депозитов.

Причины прекращения оттока те же, что и в случае с долларовыми депозитами – укрепление тенге. К тому же, государство заранее предугадало возможный отток средств и позаботилось о контрмерах. Были повышены максимальные процентные ставки по всем видам депозитов.

Подытоживая, можно выделить несколько ключевых моментов:

Причина снижения объемов депозитов заключается в первую очередь в усилении тенге. Никакого оттока депозитов не было, но из-за снижения стоимости доллара общая сумма депозитов также стала меньше.

Повышение процентных ставок хоть и не увеличило притока новых депозитов, зато остановило отток средств.

Вкупе с укреплением национальной валюты можно ожидать, что депозиты в тенге имеют все шансы вернуть свою популярность у населения в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1970312-deneg-na-depozitah-kazahstantsev-stalo-menshe-no-ottoka-sredstv-ne-bylo/