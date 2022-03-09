Доллар поднялся до 510 тенге на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар подорожал на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс американской валюты составил 510 тенге. "Американец" подорожал на 6,21 тенге с момента последних торгов.

В Нацбанке пояснили, что 9 марта торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона.

Как сообщили специалисты, механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности.

По итогам аукциона, курс тенге сложился на уровне 510 тенге за один доллар США. Объем торгов составил 210,7 млн долларов США. Валютные интервенции НБ РК составили 198,9 млн долларов США, доля участия НБ РК составила 94,4%.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в обменниках Алматы курс продажи или покупки доллара составляет 517,50 - 520 тенге и 504 - 514 тенге, соответственно.

В Нур-Султане доллары в обменниках продают за 516 - 520 тенге, а покупают за 510-514 тенге.

Напомним, что сегодня Нацбанк установил официальный курс рубля в 4,16 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959888-dollar-podnyalsya-do-510-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/