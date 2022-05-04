Максимальную ставку по сберегательным депозитам повысили до 15% в Казахстане

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) принял решение повысить максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге. Когда изменения вступят в силу, узнаете в материале NUR.KZ.

Ранее КФГД уже повышал ставки по несрочным, срочным и некоторым сберегательным видам депозитов, однако это не касалось долгосрочных вкладов. В этот раз Казахстанский фонд гарантирования депозитов принял решение повысить проценты только по долгосрочным сберегательным депозитам.

Сберегательные депозиты являются самыми прибыльными для вкладчиков. У них самые высокие процентные ставки, что позволяет сохранить ценность денег даже в период высокой инфляции.

Однако вместе с выгодными условиями у сберегательных депозитов самые жесткие требования. С такого вклада нельзя снимать деньги до срока окончания договора. Более того, если вкладчик хочет получить самую высокую процентную ставку, то ему нужно будет отказаться еще и от возможности пополнить свой депозит. Поэтому, для многих граждан самым удобным депозитом остается несрочный.

Тем не менее, КФГД повышает проценты именно на сберегательные депозиты. В мае еще будут действовать прежние максимальные ставки - изменения вступят в силу лишь в июне текущего года.

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Таким образом, максимальная ставка по сберегательным депозитам без возможности пополнения сроком на 12 месяцев повысилась до 15%, а сроком на 24 месяца - до 12,4%. А для пополняемых долгосрочных депозитов, открытых на год и два года, ставки выросли до 13,8% и 11,6% соответственно.

Стоит отметить, что данное повышение не является обязательным требованием для банков второго уровня. По своей сути это лишь рекомендация, а само решение остается за финансовыми организациями, которые могут открывать клиентам депозиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1967881-maksimalnuyu-stavku-po-sberegatelnym-depozitam-povysili-do-15-v-kazahstane/