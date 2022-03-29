"Хорошие ожидания": Куантыров о курсе доллара в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, что будет с курсом доллара в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МНЭ указал на стабилизацию ситуации на валютном рынке страны.

"Курс доллара пересмотрим (в поправках в бюджет – прим. ред.). Сейчас мы увидели, что курс уже ниже 500 тенге за доллар, соответственно, по году будет меньше.

Вы видите, факторы складываются так, что курс у нас стабилизировался, и уже пошла ревальвация. Думаю, здесь хорошие ожидания", - заявил Куантыров.

Говоря об аварии на КТК, министр заявил, что временные ограничения и остановка отдельных технических мощностей КТК будут компенсироваться.

"Мы, более того, в плюсе окажемся - за счет более высокой цены на нефть", - пояснил он.

Однако, какая цена будет закладываться в бюджете, Куантыров не сообщил.

"Явно выше 60 долларов за баррель, но явно меньше 120. Подходим всегда более консервативно, чтобы у нас были резервы на будущее. Если цена будет выше, чем мы прогнозируем ее в бюджете, то, соответственно, у нас будут дополнительные поступления. Это будет лучше, чем если мы перепрогнозируем и потом недополучим", - резюмировал глава МНЭ.

Напомним, по итогам утренних торгов на KASE доллар подешевел еще на 10 тенге, опустившись до отметки в 473,61 тенге.

Сегодня также в кулуарах кабмина глава МИИР Каирбек Ускенбаев высказался о росте цен на жилье в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962554-horoshie-ozhidaniya-kuantyrov-o-kurse-dollara-v-kazahstane/