Когда деньги с невостребованных депозитов переведут на пенсионные счета казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Деньги казахстанцев, которые они не забрали из лишенных лицензии банков, будут перечислены на их пенсионные счета. На каких условиях и в какие сроки это произойдет, узнайте в материале NUR.KZ.

Напомним, что вкладчики ликвидируемых банков могут забрать свои деньги в рамках гарантированных сумм, максимальный размер которых составляет 20 миллионов тенге. Выплаты производит Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) через банки-агенты или лично.

Если в банке хранилось больше, то остаток клиент может возместить через ликвидационную комиссию.

Но есть вкладчики, которые по каким-либо причинам не спешат обращаться за гарантийной выплатой, в связи с чем их деньги лежат «мертвым грузом».

Поэтому год назад была утверждена норма закона, благодаря которой, если клиенты лишенных лицензии банков не заберут деньги в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения, то КФГД может перевести невостребованную сумму на их счета в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

По сообщению Казахстанского фонда гарантирования депозитов, процесс принудительной ликвидации на данный момент проходят девять казахстанских банков. Их вкладчикам выплачено более 98% суммы гарантийного возмещения, что составляет порядка 113,1 миллиарда тенге.

Порядок перечисления оставшихся невостребованных вкладчиками сумм гарантийного возмещения в ЕНПФ разъяснил председатель КФГД Адиль Утембаев.

До какого числа вкладчики ликвидируемых банков могут забрать свои деньги?

Получить выплаты по восьми ликвидируемым банкам можно до 1 мая текущего года включительно. Это могут сделать вкладчики АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Delta Bank», АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank» и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Поскольку АО «Capital Bank Kazakhstan» было ликвидировано менее года назад, сроки отличаются. Выплаты для всех клиентов этого банка продлятся до 3 июля 2022 года включительно.

До срока завершения выплат вкладчикам необходимо подать заявление на получение гарантийной суммы в КФГД или банк-агент.

Клиенты практически всех ликвидируемых банков могут подать заявление онлайн через портал фонда. А вкладчики АО «Валют-Транзит Банк» за получением гарантийного возмещения могут обратиться с письменным заявлением в КФГД или в ликвидационную комиссию банка.

Через банк-агент заявления на бумажном носителе также могут подать как сами вкладчики, так и третьи лица (законные представители, наследники и иные правообладатели вкладчиков).

Что произойдет с невостребованными суммами по истечении срока выплат?

Вкладчики восьми ликвидируемых банков, которые не обратятся за выплатой возмещения до 1 мая 2022 года, могут ожидать перевода своих невостребованных сумм на счета ЕНПФ в виде добровольных пенсионных взносов.

Они будут перечислены в течение 30 календарных дней после истечения срока выплат при условии:

соответствия персональных данных вкладчика сведениям, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у него действующего документа, удостоверяющего личность;

наличия у вкладчика в ЕНПФ пенсионных накоплений за счет любых взносов.

Согласия вкладчика для перечисления невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ не требуется. Этот процесс предусмотрен законом «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Если у вкладчика ликвидируемого банка не имеется счета в ЕНПФ для учета добровольных взносов, то он будет открыт автоматически.

При этом для вкладчиков не предусмотрено какой-либо комиссии за перевод средств. А невостребованная сумма гарантийного возмещения признается добровольным пенсионным взносом и освобождается от налогообложения (за исключением начисленного инвестиционного дохода).

Можно ли обратиться за деньгами по истечении срока выплат?

После истечения срока вкладчик вправе обратиться за выплатой только при наличии у него уважительной причины, препятствующей подаче им заявления в течение срока выплаты гарантийного возмещения.

К таким обстоятельствам относятся: поступление вкладчика в период срока выплаты гарантийного возмещения на воинскую службу, нахождение за пределами РК, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, нахождение вкладчика в местах лишения свободы и иные обстоятельства, установленные судом.

Вкладчик вправе подать заявление даже в случае, если невостребованная им сумма гарантийного возмещения уже была перечислена в ЕНПФ. Но подается оно только в КФГД на бумажном носителе с предоставлением документов, подтверждающих наличие одного из вышеуказанных обстоятельств, которое препятствовало своевременной подаче.

Такие заявления могут быть поданы до окончательной ликвидации банка либо до наступления права вкладчиков на пенсионные выплаты за счет добровольных взносов в случае перечисления невостребованной суммы на их счета в ЕНПФ.

Таким образом, у казахстанцев еще есть время забрать свои деньги из ликвидируемых банков или ждать их перечисления на пенсионный счет в ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1964760-kogda-dengi-s-nevostrebovannyh-depozitov-perevedut-na-pensionnye-scheta-kazahstantsev/