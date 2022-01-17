Кому могут предоставить отсрочку по кредитам в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В период чрезвычайного положения (ЧП) некоторые казахстанцы по ряду причин не смогли оплачивать свои займы. В помощь пострадавшим от ЧП заемщикам был утвержден порядок предоставления отсрочки кредитных платежей. Кто и как сможет воспользоваться такой возможностью, узнали журналисты NUR.KZ.

Как сообщают специалисты обучающего медиапортала FinGramota, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка утвердило Порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Как отмечено в данном документе, отсрочка платежей по кредиту не будет являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитные бюро.

Какие организации и кому могут дать отсрочку

При этом на такую отсрочку могут претендовать физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, оформившие банковские займы и микрокредиты до 5 января 2022 года. Главное условие - наличие объективных причин ухудшения их финансового состояния или нанесенного ущерба в период чрезвычайного положения.

Отсрочку могут предоставить все банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций и микрофинансовую деятельность, включая ломбарды и кредитные товарищества, на основании заявления заемщика.

Отсрочка оплаты кредита предоставляется несколькими способами:

увеличение размера ежемесячных платежей,

увеличение срока займа,

установление иного графика в результате изменения условий договора.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На время отсрочки приостанавливаются выплаты по основному долгу и вознаграждению.

К тому же, на период чрезвычайного положения и отсрочки платежей кредитные организации не должны начислять и требовать оплату штрафов и пени. Они также не вправе прибавлять начисленное и просроченное вознаграждение и неустойку к сумме основного долга.

Претензионно-исковая работа и уведомление заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности на период предоставления отсрочки также прекращаются.

На какое время заявителям могут отсрочить кредит

Заявление на предоставление отсрочки кредитных платежей можно написать в произвольной форме с приложением необходимых документов до 31 января 2022 года. Подать его можно с помощью мобильного приложения, электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент" и других средств связи либо при личном посещении отделения кредитора.

Рассматривается такое заявление в течение десяти рабочих дней. При этом в индивидуальном порядке проводится оценка влияния чрезвычайного положения на финансовое состояние заемщика.

Кредитным организациям запрещается взимать комиссию или иные платежи:

за рассмотрение заявления;

за изменения договора займа.

Отсрочка по кредитам предоставляется с 5 января текущего года и до даты, которую определит кредитная организация в индивидуальном порядке для каждого обратившегося с такой просьбой заемщика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1951440-komu-mogut-predostavit-otsrochku-po-kreditam-v-kazahstane/