Кому из казахстанцев должны произвести страховые выплаты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Страховые компании начинают производить выплаты по программе обязательного страхования рабочим и служащим, которые пострадали от произошедших беспорядков в стране. Какие случаи покрывает страховка и какие документы необходимо предоставить пострадавшим, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты компании по страхованию жизни Freedom Finance Life рассказали, как производятся выплаты пострадавшим от терактов и беспорядков рабочим и служащим.

Согласно закону "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", каждый работодатель обязан заключить договор страхования в отношении своих работников от несчастных случаев.

В ходе произошедших в стране массовых беспорядков был нанесен ущерб социальной сфере, экономике и бизнесу. Пострадали служащие и работники правоохранительных органов, а также мирное население.

В связи с этим, страховые компании начнут производить страховые выплаты по программе обязательного страхования рабочим и служащим, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей.

В случае гибели застрахованного выплаты производятся установленным законом получателям. Обычно это дети, супруга или родители.

Какие риски покрывает страховка

Когда заключается договор с компанией по страхованию жизни (КСЖ), работник получает финансовую защиту на случай получения травм на производстве.

Страховка покрывает два вида риска:

1. Утрата профессиональной трудоспособности по причине трудового увечья либо профессионального заболевания.

Степень утраты трудоспособности устанавливается заключением организации здравоохранения от 5 до 100% включительно.

Страховые выплаты в связи с потерей дохода осуществляются на ежемесячной основе при утрате профессиональной трудоспособности от 30% до 100%.

Для возмещения дополнительных медицинских расходов при наступлении страхового случая работник имеет право предоставить в КСЖ документы для их возмещения.

2. Гибель работника.

В этом случае ежемесячную страховую выплату получают лица, которые находились на иждивении у погибшего - дети, супруга, родители, если их признали законными получателями выплат.

Размер выплат зависит от понесенного вреда от утраченного заработка. Также он может быть рассчитан через установление степени потери профессиональной трудоспособности в соответствии с требованиями Гражданского кодекса.

Страховщик возмещает и расходы на погребение в размере 100 МРП или 306 300 тенге в текущем году.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Какие документы необходимы для получения страховой выплаты

Прежде всего при наступлении страхового случая необходимо уведомить страховщика в установленные законодательством или договором сроки. Затем предоставить заявление и пакет документов.

При установлении степени утраты профессиональной трудоспособности нужно предоставить:

копию договора страхования;

акт о несчастном случае;

копию удостоверения личности пострадавшего работника;

копию справки территориального подразделения уполномоченного органа об установлении утраты профессиональной трудоспособности;

копию справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода;

документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на лечение (счет-фактура, кассовый чек и другие);

копию справки территориального подразделения уполномоченного органа о размере назначенной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности либо отказе в ее назначении;

копию документа, подтверждающего наличие профессионального заболевания, выданная организацией здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской и экспертной помощи в области профессиональной патологии;

копию документа, заверенную работодателем, о подтверждении размера заработной платы пострадавшего, за проработанный им период (но не более двенадцати месяцев).

В случае смерти работника или служащего нужно собрать следующие документы:

копию договора страхования;

акт о несчастном случае;

нотариально заверенную копию свидетельства о смерти работника (служащего);

нотариально заверенную копию документа, подтверждающего право выгодоприобретателя на возмещение вреда в случае смерти работника;

копию удостоверения личности выгодоприобретателя;

копию документа, подтверждающего размер заработной платы за проработанный погибшим работником период, но не более двенадцати месяцев, заверенную работодателем.

При неполном предоставлении документов страховщик письменно уведомит об этом в трехдневный срок.

Напомним, что ранее мы делали обзор по страховым компаниям на предмет более выгодной страховки от несчастных случаев. К тому же, на выбор компании влияет не только стоимость страховки, но и прописанные в договоре условия, их прозрачность, авторитет компании на рынке и доверие к ней самого клиента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1950875-komu-iz-kazahstantsev-dolzhny-proizvesti-strahovye-vyplaty/