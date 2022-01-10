Как получить свидетельство о форс-мажоре в период ЧП в Казахстане

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Если во время чрезвычайного положения предпринимателями были нарушены договорные обязательства, они не будут привлечены к ответственности, если получат документ о форс-мажоре. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ

Как сообщает Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" (НПП) казахстанские предприниматели из областей, где был объявлен режим чрезвычайного положения, могут получить свидетельство об обстоятельствах непреодолимой силы.

Напомним, что режим чрезвычайного положения был введен во всех областях и крупных мегаполисах Казахстана с вечера 5 января и до 19 января 2022 года.

Свидетельство о форс-мажоре временно освобождает от ответственности за неисполнение обязательств. То есть с компании нельзя будет взыскать убытки, неустойки, пени, штрафы. Когда ограничительные меры для бизнеса будут сняты, компания должна исполнить свои обязательства либо в срок, указанный в договоре, либо в другой срок.

Но форс-мажор не освобождает компанию от исполнения всех обязательств по договору и не аннулирует договор с партнером.

Что относится к форс-мажорным обстоятельствам

Форс-мажор – это обстоятельства непреодолимой силы, из-за которых исполнить договор невозможно.

К форс-мажорам относятся:

стихийные бедствия,

эпидемии,

закрытие границ,

забастовки и диверсии,

войны и теракты,

законодательные акты властей.

Такжефорс-мажором можно признать случаи, если:

Происходит нетипичная ситуация, которую невозможно предусмотреть.

Последствия напрямую связаны с исполнением договора.

Действия сторон не помогли бы избежать его последствий.

Как получить документ о форс-мажоре

Получить свидетельство о наступлении обстоятельств непреодолимой силы можно на безвозмездной основе, обратившись во Внешнеторговую палату НПП.

Пакет документов, который необходимо предоставить в электронном виде на почту Внешнеторговой палаты (ВТП), следующий:

Письменное заявление с приложением для юридических лиц – справки о регистрации/ перерегистрации, для индивидуальных предпринимателей – уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Сканированные копии договора или контракта, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений.

В случае необходимости, для выдачи заключения по обстоятельствам непреодолимой силы, в ВТП могут запросить дополнительные документы.

Срок рассмотрения и выдачи свидетельства – 15 рабочих дней после предоставления полного пакета документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1950192-kak-poluchit-svidetelstvo-o-fors-mazhore-v-period-chp-v-kazahstane/