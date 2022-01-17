Когда будет избран новый глава НПП "Атамекен", объяснили в нацпалате

Иллюстративное фото: atameken.kz

Сегодня председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия. НПП опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором разъяснила, когда будет избран новый глава палаты.

"С уважением относимся к личному решению Тимура Аскаровича и выражаем благодарность за годы совместной работы. Тимур Кулибаев стоял у истоков создания Национальной палаты предпринимателей и внес большой вклад в становление палаты как конструктивной диалоговой площадки бизнеса и власти", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все органы управления нацпалаты продолжают работать.

В нацпалате также отметили, что совместно с правительством уже начали работу по возмещению ущерба, причиненного бизнесу во время беспорядков.

"Учитывая, что председатель президиума избирается съездом, на очередном заседании президиума его члены определят кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя.

Мы, в свою очередь, продолжим работу по укреплению выборной системы НПП "Атамекен". В 2020 году проведены выборы в региональные советы. В ближайшее время правление НПП вынесет на обсуждение бизнес-сообщества давно назревший вопрос - порядок выборности членов отраслевых комитетов президиума предпринимателями соответствующих отраслей.

В результате, к осени 2022 года к очередному съезду обновится состав делегатов съезда и президиума. Съезд как высший орган управления в рамках своих полномочий примет решение по председателю и составу президиума, а также по правлению", - сообщили в НПП "Атамекен".

Напомним, ранее Тимур Кулибаев подвел итоги своей работы на посту председателя президиума НПП "Атамекен".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951462-kogda-budet-izbran-novyy-glava-npp-atameken-obyasnili-v-natspalate/